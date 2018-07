"Le prix du médicament doit s’adapter au bénéfice observé pour le patient"

Dans cette optique, il fait le point sur le sujet de la collecte des données de manière très transversale pour pouvoir ensuite mieux les utiliser. Roche envisage la donnée comme un carburant scientifique mais qui est aussi utile "jusqu'à la phase de mise sur le marché avec des prix plus différenciés" en fonction du bénéfice pour le patient et de la situation. Avec la médecine personnalisée, "on entre dans le développement de produits pour un nombre de plus en plus limité de patients pour avoir un bénéfice de plus en plus grand". L'objectif est donc de "mettre les moyens là où ce bénéfice du médicament innovant est maximal". Selon Jean-Marc Pinguet, ce type de dispositif a pour objectif d'amener plus rapidement sur le marché des produits innovants.