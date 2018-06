Poietis s’attaque aux cartilages avec l’Université catholique de Louvain

La startup en biotechnologie Poietis, à Pessac (Bordeaux Métropole), qui exploite en exclusivité mondiale les brevets associés à la bio-impression par laser de tissus vivants développés et portés par la recherche bordelaise (Université de Bordeaux, unité 1026 de l'Inserm, Aquitaine Science Transfert) annonce la signature d'un accord de recherche avec Prometheus, département d'ingénierie tissulaire de l'Université catholique de Louvain (Katholieke Universiteit Leuven).

Cet accord va permettre de lancer des travaux de recherche centrés sur "la bio-impression 3D de haute précision de médicaments de thérapie innovante, issus de l'ingénierie tissulaire, pour la régénération du cartilage". L'objectif est en particulier de créer, via l'ingénierie tissulaire, des produits thérapeutiques destinés à la régénération du cartilage, qui soient accessibles, abordables et reproductibles. Rappelons que Poietis commercialise Poieskin, le premier tissu de peau humaine conçu par bio-impression.

"La médecine régénératrice promet d'offrir des thérapies efficaces pour les défauts du cartilage et de l'os, qui ne guérissent pas et demeurent à l'heure actuelle des besoins médicaux non satisfaits. Lorsque l'environnement squelettique est compromis, notamment dans le cas de fractures non consolidées pendant longtemps, et en présence d'autres sources de morbidités, telles que le diabète et le vieillissement, le potentiel de réparation endogène devient insuffisant. Il convient alors de développer des stratégies d'ingénierie tissulaire, telles que la production de tissus vivants implantables fabriqués in vitro. Notre ambition est de combiner les technologies cellulaires de Prometheus avec la technologie de bio-impression de Poietis pour traiter efficacement ces défauts" éclaire le professeur Frank Luyten, directeur de Prometheus et président de la division de rhumatologie de l'Hôpital universitaire de Louvain.