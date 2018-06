La France et Bordeaux décrochent l'accueil de la Robocup en 2020

On ne sait pas ce qu'il adviendra de l'équipe de France engagée en ce moment dans le Mondial en Russie. Mais les robots footeux français ont en tout cas remporté une belle victoire à Montréal, théâtre de la Robocup 2018. Quoi qu'ils se passent pour les équipes françaises engagées dans les compétitions, l'essentiel est qu'elles reviendront en France dans quelques jours avec le ticket d'organisation de l'événement en France en 2020.

Née en 1996, la Robocup s'est progressivement ancrée comme un rendez-vous drainant chaque année 450 équipes venus de 45 pays, 3.500 participants, 40.000 visiteurs, et générant selon les années entre 7 et 15 millions d'euros de retombées en six jours. Le défi initial paraissait un peu fou : réussir à créer avant 2050 une équipe de robots totalement autonomes capables de battre l'équipe humaine championne du monde de football. Chaque année, la compétition choisit un nouveau théâtre. Mettant aux prises des équipes de robots footballeurs, humanoïdes ou non, sur des terrains de dimension réduite, la Robocup a progressivement élargi son spectre avec de nouvelles "ligues" abordant d'autres dimensions de la robotique : sauvetage lors de catastrophes, logistique dans l'industrie, aide à la personne et assistance domestique. Chacune oppose des engins autonomes, donc évoluant sans aucune intervention humaine, conçus à partir des recherches menées partout sur le globe dans les domaines de la robotique, de la mécatronique, de l'informatique, de l'électronique, de la mécanique, de l'internet des objets, de l'intelligence artificielle...

Bordeaux, le fer de lance

Depuis plusieurs années maintenant, les compétences françaises et plus particulièrement bordelaises font autorité dès que l'on parle de Robocup. L'équipe Rhoban, dont le chef de file est Olivier Ly, maître de conférences au Laboratoire bordelais de recherche en informatique, le Labri (Université de Bordeaux - CNRS - Bordeaux INP), est double championne du monde de football dans la ligue robots humanoïdes (catégorie kid size). Lorsque s'est posée la question d'accueillir en France les compétitions en 2020, les Bordelais ont donc enfilé le bleu de chauffe. Avec succès, donc, puisque la candidature française a été retenue au grand plaisir de la délégation française, dans laquelle on trouve entre autres Olivier Ly, bien sûr, mais aussi Jean-François Laplume, membre du comité d'organisation, Alain Turby, maire de Carbon-Blanc et conseiller métropolitain, ou encore Agnès Passault, patronne d'Aliénor - Aquitem.

Ce jalon franchi, le chantier n'est pas terminé, loin de là. La France doit maintenant réussir à faire émerger des équipes susceptibles de participer en plus grand nombre, y compris dans les catégories jeunes. En filigrane, l'idée est autant de stimuler la robotique française et ses disciplines voisines, que de susciter des vocations. "L'objectif est de lever ensemble des freins technologiques. Il faut sortir de l'image futile des robots qui avancent derrière un ballon : c'est une compétition scientifique et technique avant tout avec des solutions les moins chères possibles et un champ applicatif très vaste", expliquait à La Tribune Jean-François Laplume en début d'année.

Lire aussi : Pourquoi la Robocup 2020 est stratégique pour la robotique française