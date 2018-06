Les startuppers défendront leur projet le 5 juin lors du "Bordeaux pitch contest"

Le concept est simple : entrepreneurs et étudiants entrepreneurs, retenus à l'issue d'un appel à candidatures, auront 3 minutes pour présenter leur projet et séduire un jury. Le "Bordeaux pitch contest" est organisé par l'association Bordeaux Entrepreneurs, qui promeut la création et le développement d'entreprises dans la région bordelaise et compte 100 sociétés adhérentes, en partenariat avec BNP Paribas. Cet évènement, qui se tiendra mardi 5 juin 2018 à l'Athénée municipal de Bordeaux, est le nouveau format des "Rencontres des entrepreneurs", qui ont réuni 450 participants à chaque édition les années passées. L'an dernier c'est la startup Archidvisor, qui propose une plateforme en ligne pour sélectionner des architectes, qui avait remporté le concours.

Un pitch est une courte présentation qui doit résumer un projet de création d'entreprise. On dit souvent qu'il doit tenir le temps d'une montée d'ascenseur ("elevator pitch") et doit contenir l'essentiel des informations commerciales du produit ou du service. Les candidats auront donc 3 minutes pour présenter leur pitch à un jury d'entrepreneurs professionnels. A l'issue d'une première sélection dans l'après-midi devant les membres du jury, les projets finalistes seront invités à faire de même le soir devant le public, appelé à voter ensuite, à partir de 18 h. Ils remporteront tous un an d'adhésion à l'association, et le lauréat élu par le public se verra offrir des heures d'accompagnement.

Cette édition a pour parrain Olivier de Trémaudan, entrepreneur et investisseur, cofondateur du site Vente-du-diable.com et ex-DG de Pixmania.com. Ce dernier participera à la table ronde sur plusieurs thématiques d'intérêts pour les entrepreneurs en phase de création/lancement avec Arnaud Péré (Monsieur Tshirt), Xavier Faure (Spring Invest) et Elodie Fauqueur (Mon Animal Privé).

