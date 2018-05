E-santé : Maincare Solutions en route vers l'indépendance grâce à Montagu

Editeur de solutions numériques pour la santé, et notamment la gestion des dossiers patients dans les hôpitaux, la société Maincare Solutions, à Canéjan (Gironde), annonce un changement d'actionnariat. Symphony Technology Group (STG), à Palo Alto (Californie), se retire du capital de cette PME très innovante, qui a investi l'an dernier la proportion record de 28 % de son chiffre d'affaires (69 M€) en recherche et développement ! STG contrôlait la société, alors baptisée McKesson France (filiale de McKesson Corp à San Francisco), depuis juin 2014. Maincare Solutions, dirigé par Christophe Boutin, emploie au total 600 salariés et l'opération qui vient d'être bouclée ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de cette PME.

Car Montagu Private Equity, à Londres, se définit comme un leader européen du MBO (management by out ou reprise d'entreprise par les salariés). Autrement dit ce fonds d'investissement anglais va accompagner le management de Maincare Solutions dans le développement de l'entreprise. Tout en investissant dans la PME girondine, le fonds d'investissement, dirigé par Chris Masterson, n'a pas vocation à rester à son capital.

Une puissance de feu de 2.750 M€

"Au cours des prochaines années, Maincare a l'ambition d'accompagner la digitalisation de la santé, au niveau des établissements comme des territoires et des régions. Nous souhaitons également accélérer notre développement à l'international où notre potentiel est maintenant confirmé, souligne Christophe Boutin dans le communiqué annonçant l'opération. Dans cette optique, poursuit-il, notre nouveau partenariat avec Montagu et son équipe parisienne sera un atout précieux pour Maincare Solutions car ils bénéficient d'une grande expérience de ces phases de développement".

Cette marche vers une indépendance complète de Maincare Solutions n'est pas démentie par Montagu.

"Depuis sa sortie de McKesson en 2014, Maincare a su se structurer comme société indépendante et combiner une croissance organique soutenue et des acquisitions ciblées. L'équipe de management est solide et nous sommes ravis de pouvoir les accompagner dans la poursuite de cette croissance aussi bien en France qu'à l'international" commente ainsi Pascal Ambrosi, directeur associé chez Montagu.

Montagu, qui dispose de bureaux à Amsterdam, Francfort, Paris et Varsovie gère plus de 5 Md€ d'actifs et peut puiser dans un fonds de 2.750 M€ pour mener ses opérations d'investissement ! Ni Maincare ni Montagu ne donnent de détails chiffrés sur cette opération. Créée dans les années 1990 à partir de l'externalisation (spin off) de la branche informatique hospitalière du groupe français CapGemini, Maincare Solutions s'est depuis imposée comme un des leaders européens dans la gestion numérique des dossiers patients. La PME est un membre fondateur du cluster néo-aquitain ciblé sur l'e-santé, TIC Santé.