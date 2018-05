Les 24h du recyclage : faire de l'innovation écologique un concours

Les participants devront concevoir en 24h un projet innovant et éco-responsable dans un des douze thèmes proposés tels que le logement d'urgence, la mobilité, l'imprimerie 3D, le recyclage, les énergies renouvelables, la dépollution ou encore l'alimentation (*). Comment l'idée est-elle née ?

"Nous avons eu l'idée il y a 90 jours. Le directeur du Bordeaux Geek Festival a voulu que son salon soit agroécologique. Je travaille pour l'association Glutamine [qui prône pédagogie et innovation vers une agriculture vivrière]. L'association proposera donc à cette occasion différentes activités directement au Parc des expositions, dont le hackathon des 24h du recyclage. (Un hackathon consiste en un rassemblement de personnes cherchant à innover de manière collaborative, réunies en équipes, et la référence au marathon se justifie par le travail sans interruption pendant 24h ou plus sous forme d'un concours. NDLR). Les entrepreneurs, journalistes, étudiants viendront participer en choisissant un de nos 12 thèmes de prédilection, tournés vers le recyclage et l'économie du sens, chacun inspiré d'une innovation éco-responsable existante. L'ambition est de proposer une nouvelle solution à la problématique 24h après le début de l'épreuve."

Qui sont les participants, seulement les visiteurs du BGF ? Qu'ont-ils à y gagner ?

"Les personnes appelées à phosphorer sont des volontaires, en équipes de 3 à 5 personnes. Le jour-J, ils viennent saisir la mission sur le salon, et repartent dans leur secteur pour bosser tranquillement pendant 24h. A la fin du temps imparti, ils doivent nous renvoyer un fichier électronique avec le projet terminé. Vous voyez, un salarié, s'il a envie de se lancer dans un projet, il n'a pas le bureau ou les outils. Là, en venant participer, on lui permet d'accéder à un réseau, d'accéder aussi au Lab de Cap Sciences, à des imprimantes 3D par exemple [...] Il y aura un projet lauréat dans chacun des 12 thèmes et 3 prix spéciaux : un pour l'entreprenariat féminin, un prix responsabilité sociale des entreprises et un prix économie sociale et solidaire.

Les lauréats obtiendront un pack qui leur permettra d'avoir recours aux compétences de quelques-uns des 2.500 collaborateurs à Bordeaux du groupe BNP Paribas, qui viendront accompagner le projet de leur choix 4 heures par mois. Ce mécénat de compétences sera totalement gratuit pour les lauréats, et couvrira tous les secteurs où les collaborateurs de la banque seront à même de conseiller : finances, logistique, design etc. Les gagnants remporteront également un accès pendant trois ans aux locaux de BNP Paribas sur les allées Tourny, avec des bureaux, une connexion, etc. Jusqu'à présent, il y a 500 inscrits. Certains le sont depuis l'Outre-mer et pourront participer à distance. Il y a une seule condition : 5 € de participation."

Vous organisez ce programme en partenariat avec diverses associations ?

"Le projet est soutenu par une soixantaine d'associations tournées vers l'agroécologie et une quarantaine d'entreprises basées sur la croissance verte. Ce qui est fou c'est que ce sont des entreprises comme Enedis, et des entreprises beaucoup plus petites comme We are phoenix ou Solution recyclage [...]. Les 24 heures du recyclage sont aussi soutenues par l'alliance des Social heroes, 20 médias indépendants [dont M. Mondialisation ou la Relève et la peste par exemple] qui choisissent chaque mois une campagne à relayer. L'alliance des Social heroes atteint jusqu'à 5 millions de français qui suivent activement les 20 antennes."

Pourquoi organiser ce hackathon au sein du Bordeaux Geek Festival ?

"Ces geeks sont considérés comme des gamers par le grand public, mais ils ont une capacité de 'do it yourself' exceptionnelle, ils ont l'habitude de regarder des vidéos pour apprendre à faire tout seuls. Cela permettra en plus à la génération des 12-25 ans de venir mettre une pierre à l'édifice. Grâce au hackathon, on pourrait découvrir les pépites de demain, les futurs créateurs d'entreprises qui n'avaient jamais envisagé de s'y lancer."

Infos pratiques : le hackathon des 24 heures du recyclage se déroulera le week-end de Pentecôte, du samedi 19 mai 2018 à 10h au dimanche 20 mai à 10h, au Bordeaux Geek Festival, au sein de l'espace Maker. En savoir plus sur le programme ici.

(*) Les douze thèmes proposés sont : le logement d'urgence, les éco-gestes, la mobilité urbaine, l'agriculture urbaine, l'imprimante 3D, le recyclage, l'alimentation, les objets connectés, les énergies renouvelables, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la dépollution et la gestion des ressources naturelles.