La recherche contre le cancer prend ses quartiers à Bordeaux

Le 16 mai, le Domaine du Haut-Carré, à Talence, accueillera la 3e étape du Roadshow Cancer Allis NA. Cette journée sera consacrée à trois grandes thématiques : parcours de santé / télésuivi, le patient acteur de sa santé, et enfin traitement des données / big data. 18 entreprises et laboratoires pitcheront tout au long de la journée afin de permettre aux participants d'identifier les dernières avancées en oncologie. Le programme complet (mis en ligne ici) promet plusieurs temps forts. Allis NA a été créée en 2017. Cette Alliance innovation santé Nouvelle-Aquitaine regroupe les 8 clusters et pôle de compétitivité dédiés à la santé dans la région. Son Roadshow Cancer a déjà eu lieu à Limoges et à Poitiers.

La question de l'innovation de la lutte contre le cancer sera à nouveau évoqué les deux jours suivants, les 17 et 18 mai, cette fois à la Cité mondiale à Bordeaux. La plateforme de soutien à l'innovation en cancérologie Matwin, filiale d'Unicancer (qui réunit l'ensemble des centres français de lutte contre le cancer) y organisera la 4e édition de sa convention d'affaires européenne Meet2win, dédiée à l'innovation ouverte, à la recherche collaborative et au transfert de technologie dans le domaine de la cancérologie. Ce rendez-vous poursuit plusieurs objectifs : réunir les acteurs de l'innovation dans la lutte contre le cancer et contribuer à faire émerger des opportunités de collaboration entre partenaires complémentaires. Plus de 300 participants (industriels, startups, académiques...) sont attendus.

Enfin, parallèlement au congrès, le board international de Matwin se réunira pour auditionner les porteurs de sept projets préalablement retenus. Les meilleurs bénéficieront du prestigieux label Matwin et pourront attirer l'attention des investisseurs présents. Matwin repose sur un partenariat public-privé impliquant les centres de cancérologie français et 13 laboratoires pharmaceutiques, ainsi que divers partenaires structures d'accompagnement de projets. Le programme source les projets innovants les plus prometteurs très en amont de leur développement, parfois même avant la création de l'entreprise, leur apporte ensuite son expertise, son accompagnement et leur ouvre son carnet d'adresses composé d'acteurs industriels cherchant à identifier des dossiers à fort potentiel de transfert de technologie.