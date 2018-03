Bordeaux équipe ses pontons de bornes électriques

Le port de Bordeaux dispose aujourd'hui d'une flottille de six paquebots fluviaux de croisière qui rayonnent sur la Garonne, la Dordogne et l'estuaire de la Gironde. Pendant les mois d'hivernage, ces grands bateaux sont entretenus par leurs équipages, qui utilisent chaque jour l'électricité produite par les moteurs diesel installés à bord. Des bateaux qui brûlent près de trois tonnes de fioul par jour.

D'où l'investissement de 3 M€ lancé par la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole, avec l'appui à hauteur de 700.000 € d'Enedis (ex-ERDF), pour un chantier lancé en février dernier qui va permettre d'équiper d'ici 2019 quatre pontons de la rive gauche, où les bateaux pourront s'approvisionner en électricité sans avoir à faire tourner de moteurs au fioul. Le premier spot desservi sera le ponton Albert Londres (en mai), Ariane, Jefferson et Lafayette l'an prochain.

"Il y a eu 206 croisières d'organisées en 2017, avec des touristes étrangers, américains, australiens... le tourisme fluvial est la seule activité qui permet d'irriguer la totalité du territoire, avec les escales à Pauillac, Blaye, Bourg, etc., tout au long de l'année. Nous voulons inscrire cette activité dans la durée et le développement durable. Il y a quelques mois nous avons lancé la collecte des déchets par barge fluviale, avec un acheminement direct jusqu'à Astria (centre de traitement et de valorisation des déchets - NDLR). Un travail emblématique que nous avons fait avec Suez" déroule Stephan Delaux, adjoint au maire de Bordeaux en charge du tourisme, de la promotion touristique du territoire, de l'animation de la ville et de la vie fluviale, également président de l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole.

Des bornes électriques mais aussi l'adduction d'eau

Ces pontons seront alimentés en électricité grâce à trois bornes et 1.300 mètres de réseaux électriques. En plus de Stephan Delaux, la présentation de ce chantier d'aménagement de la première borne d'alimentation électrique fluviale s'est faite en présence de Thierry Gibert, directeur régional d'Enedis (ex-ERDF) et Grégoire Maës, directeur de Suez Eau France pour la région Bordeaux Guyenne. Thierry Gibert a souligné que la délivrance de cette forte puissance électrique, soit 250 kVA (kilo voltampère) pour chacune des trois bornes, est un chantier qui sort de l'ordinaire, d'autant plus que les travaux et les installations doivent s'intégrer dans le patrimoine urbain.

La présence du patron régional de Suez Eau s'expliquait par le fait qu'à l'occasion de l'installation des bornes électriques, il a été décidé de faire du "deux-en-un" en programmant une phase destinée au raccordement de la collecte des eaux usées des paquebots fluviaux au réseau d'assainissement collectif, avec la mise en service d'une buse de 17,5 mètres. Opération complétée par le déploiement d'un raccordement au réseau d'eau potable, par le biais d'un tube de 5 mètres de long, pour un débit de 14 mètres cubes par heure.

"Ces travaux seront faits en même temps pour éviter de tout casser deux fois sur les quais, d'autant que la fibre optique va être également déployée" a précisé Grégoire Maës. Concernant les gigantesques paquebots de croisière maritime, qui sont de plus en plus nombreux à venir à Bordeaux et qui utilisent du fioul lourd, le pire des carburants polluants au monde - couramment boosté avec des produits chimiques bons pour la poubelle -, Stephan Delaux a précisé que les installations électriques déjà puissantes prévues pour les paquebots fluviaux n'étaient pas du tout proportionnées pour ces géants des mers, dont les armateurs vont devoir prendre leurs responsabilités.