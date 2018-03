E-santé : Carestream gèrera l'imagerie médicale en Nouvelle-Aquitaine

Destinée aux professionnels de la santé et aux patients de Nouvelle-Aquitaine, cette plateforme facilitera la collaboration autour des parcours de soins voulue par le gouvernement. La constitution d'un dossier d'imagerie "patient" unique au niveau de sa région permettra l'accès à toutes les antériorités disponibles, quelle que soit la structure dans laquelle les examens précédents ont été réalisés.

Il sera désormais possible pour les professionnels de santé d'obtenir l'avis d'un confrère avant le transfert d'un patient mais aussi de diffuser les résultats en ligne de manière simple et sécurisée. La plateforme envisage également de mettre à disposition des utilisateurs des services plus novateurs, tels que le dépôt de demande d'examens et de recherche. Un service de dosimètre devrait aussi voir le jour, afin de déterminer les doses de rayons X ou d'autres radiations reçues par le patient.

"Le projet Krypton couvre un périmètre de services très large s'inscrivant comme une synthèse des projets déjà réalisés en France dans ce domaine, et c'est ce pourquoi nous sommes très heureux d'avoir été choisis", s'est félicité Christophe Chapot, directeur de l'activité pour les solutions informatiques du groupe Carestream France.

Les régions Midi-Pyrénées, Centre, Pays-de-la-Loire et Ile-de-France ont déjà fait confiance à la société américaine Carestream qui "s'affirme définitivement comme l'acteur majeur du cloud en imagerie médicale", a indiqué Christophe Chapot. L'entreprise spécialisée dans les solutions informatiques médicales et dans les matériaux avancés pour les films de précision et les marchés de l'électronique Carestream Health France emploie 161 salariés, et affiche un chiffre d'affaires de 60 M€ en 2016.

Le Grades Gip Esea Nouvelle-Aquitaine résulte de la fusion des groupements de coopération sanitaire (GCS) e-santé Poitou-Charentes, Epsilim et Télésanté Aquitaine. Ce regroupement, impulsé par l'Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine, s'inscrit dans le contexte du déploiement Grades initié par le ministère de la Santé le 10 janvier 2017.