Bouygues et Huawei testeront la 5G à Bordeaux cette année

Le président de l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep), Sébastien Soriano, avait annoncé en janvier dernier que la future technologie de communication mobile 5G serait testée dans 9 métropoles françaises cette année. Bordeaux était dans la liste, et c'est désormais confirmé.

Depuis le Mobile World Congress de Barcelone, Bouygues Telecom et Huawei ont annoncé la signature d'un accord d'innovation conjointe sur la 5G.

"Dans le cadre de cet accord, Bordeaux sera la première ville à faire l'objet d'une expérimentation sur le terrain, d'un réseau 5G composé de plusieurs sites. Grâce aux solutions développées par Huawei compatibles avec les standards internationaux 5G 3GPP, l'arrivée de la 5G devient ainsi une réalité. Bouygues Telecom pourra fournir des capacités accrues afin d'accompagner le développement des usages de ses clients et maintenir sa position d'opérateur innovant", expliquent les deux parties, sans donner plus de détails.

La 5G, qui doit prendre la suite de la 4G à partir de 2020, doit permettre de connecter tant les humains, en leur offrant un débit jusqu'à 10 fois supérieur à ceux existant actuellement, que les machines, voitures autonomes, objets connectés, ville intelligente ou encore médecine à distance. Elle promet aussi un temps de latence inférieur, autorisant ainsi des communications en quasi-temps réel. Typiquement, un sujet essentiel dès que l'on parle de sujets novateurs tels que les véhicules autonomes, la chirurgie à distance et la robotique, la vidéosurveillance capable de détecter immédiatement le visage d'une personne non habilitée sur un site sensible...

