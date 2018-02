Etat et Nouvelle-Aquitaine mobilisent 17,2 M€ pour l’innovation

L'Etat, avec Bpifrance, et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine viennent de lancer un appel à projets baptisé "Projets d'avenir innovation" dans le cadre du Programme des investissements d'avenir (PIA). Il cible des "projets individuels d'innovation dans les PME (et les entreprises de taille intermédiaire le cas échéant), sur le thème de l'Usine du futur". L'Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine financeront les projets retenus sur la base de 1 euro de l'Etat pour 1 euro de la Région, avec trois types d'actions en ligne de mire : innovation, filières et formation.

L'Etat et la Région ont provisionné 17.280.210 euros sur l'action innovation, soit 8,6 M€ pour chacun des deux intervenants. Les projets innovants traitant de l'usine du futur seront d'autant mieux suivis qu'ils contribueront au renforcement de l'offre régionale dans ce domaine. Le communiqué officiel souligne ainsi : "La prise en compte de l'humain au sein des projets sera un critère clé d'appréciation des candidatures".

Un volet régional à plus de 40 M€

Chaque projet retenu sera financé entre 100.000 et 500.000 euros, sous forme de subvention ou d'avance remboursable. Les premiers projets pourront être financés à partir du mois de mai prochain. Cet appel à projets est la première application régionale du troisième volet du PIA. Un troisième volet qui, à l'échelle nationale, est globalement doté de 10 Md€ dédiés à deux grands sujets : enseignement-recherche-valorisation, à hauteur de 5,9 Md€, et innovation dans les entreprises (4,1 Md€).

Le volet régional du programme est doté par l'Etat de 500 M€ "pour soutenir des projets codécidés par les préfets de région et les présidents des conseils régionaux". En Nouvelle-Aquitaine ce volet régional correspond à un fonds de 43,2 M€ (21,6 M€ pour l'Etat et autant pour la Région), dont 17,2 M€ pour soutenir les projets d'innovation. Pour connaître le cahier des charges et conditions d'éligibilité rendez-vous à l'adresse suivante :

http://projetsdavenir-na.fr/Projets-d-AVENIR-Innovation