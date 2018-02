Deliveroo s'associe à la startup basque Xendera

Xendera ("le chemin", en basque) est née à Biarritz d'un constat : "Beaucoup de monde manque de motivation pour faire du sport. Parallèlement, les objets connectés sont arrivés récemment. Nous avons souhaité explorer ces deux dimensions. Grâce aux algorithmes de notre application, plus la personne se dépense et plus elle peut profiter de bons plans chez les marques partenaires", résume Andy Gugenheimer, fondateur de Xendera en 2014. L'outil a juste besoin d'être couplé à une application de tracking prisée des sportifs, telles que Fitbit, Runtastic... "La donnée se transforme en bons plans, ajoute Andy Gugenheimer. Nous comptons aujourd'hui plus de 100.000 utilisateurs de Xendera et plus d'une centaine de marques partenaires."

Xendera est appuyée sur plusieurs systèmes de rémunération : pourcentage sur chaque coupon de réduction utilisé par l'utilisateur, challenges déployés et facturés aux marques partenaires, management par la récompense mis en place dans les entreprises et les collectivités locales qui souhaitent favoriser la pratique du sport par leurs salariés.

"Répondre aux besoins des livreurs"

Deliveroo, présente dans 12 pays et 200 villes dont 28 en France, a repéré et contacté la pépite basque au début de l'année 2017. Les deux sociétés ont ensuite avancé main dans la main. Revendiquant la place de leader de la livraison de repas par coursiers à vélo en Europe, Deliveroo est notamment active à Bordeaux où elle est partenaire de plus de 200 restaurants et travaille avec un millier de livreurs.

"L'occasion de travailler avec une startup locale s'est présentée, explique Guillaume de Richemont, manager de Deliveroo pour le Sud-Ouest. Nous avions sondé les besoins des livreurs. Il est apparu qu'ils étaient intéressés par des réductions chez les réparateurs de vélo, dans les restaurants... Il y avait donc beaucoup de synergies potentielles avec Xendera. Nous avons donc débuté un partenariat, quasiment un service sur-mesure. Les livreurs qui le souhaitent peuvent télécharger l'application Xendera et plus leur activité sera importante, plus ils bénéficieront de réductions."

Alors que dans certaines villes, les livreurs à vélo manquent et font l'objet d'une concurrence entre les opérateurs de livraison, Deliveroo cherche ainsi à rendre sa proposition, déjà composée entre autres d'une assurance gratuite, la plus attractive possible pour les coursiers qui ont le choix entre plusieurs plateformes.

"On a un intérêt à les fidéliser car il y a une dynamique concurrentielle, confirme Guillaume de Richemont. Le partenariat avec Xendera est actif sur Paris depuis trois semaines et 20 % des livreurs y ont déjà téléchargé l'application. Il va être déployé à Bordeaux d'ici deux semaines, puis progressivement dans le reste de la France d'ici fin juin."

Pour la startup basque, qui emploie 14 personnes, ce tandem est aussi un bon coup de projecteur :

"Si nous avons réussi à boucler une levée de fonds d'1,2 million d'euros en fin d'année dernière, c'est aussi grâce à ce partenariat qui a été très utile pour nous crédibiliser, note Andy Gugenheimer. Nous entamons maintenant notre expansion en Angleterre, aux Etats-Unis et en Allemagne."

Des marchés où le système de couponing, technique de promotion des ventes basée sur l'utilisation de coupons de réduction ou de remboursement partiel, sont beaucoup plus matures qu'en France.