Photovoltaïque : l'énorme contrat signé par Reden Solar avec la SNCF

L'entreprise Reden Solar, à Agen (Lot-et-Garonne), spécialiste de la production d'énergie photovoltaïque, annonce la signature d'un important contrat, qui porte sur la production pendant 25 ans d'électricité renouvelable pour le compte de SNCF Voyageurs, dont Christophe Fanichet est le PDG. Reden Solar a été rachetée il y a quelques mois par un consortium mené par le fonds australien Macquarie Asset Management pour 2,5 milliards d'euros.

Le montant de cette commande record n'a pas été dévoilé. Mais Reden Solar et la SNCF précisent que ce contrat d'achat en direct d'électricité entre un producteur et un groupe consommateur (ou CPPA pour « corporate power purchase agreement »/accord d'entreprise d'achat d'électricité -Ndr) est le plus gros de sa catégorie jamais signé en France et l'un des plus importants d'Europe.

"Avec ce contrat record signé avec Reden, nous agissons concrètement pour renforcer la stabilité de notre approvisionnement et notre part d'électricité d'origine renouvelable", commente Christophe Fanichet.

SNCF Voyageurs vise 40 à 50 % d'énergies renouvelables

Ce contrat prévoit la construction de quatre centrales photovoltaïques totalisant une puissance de 146 MW (mégawatt), qui produiront 207 GWh (gigawatt/heure) par an à l'horizon 2025-2026. Pour donner un ordre d'idée, les quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Blayais, en Gironde, totalisent une puissance de 3.600 MW et ont produit 25.500 GWh en 2021.

"Avec la signature de ce « corporate PPA », notre groupe poursuit sa politique ambitieuse et volontariste en matière de transition énergétique et de développement du transport ferroviaire, mode le moins émetteur en CO2. SNCF Voyageurs entend ainsi atteindre 40 à 50 % d'énergies renouvelables, dont 20 % issus des contrats « corporate PPA », dans son mix de consommation d'électricité pour l'alimentation des trains à l'horizon 2026. Pour y parvenir, sa filiale, SNCF Énergie, pilote depuis 2018 le programme « corporate PPA» et a déjà signé huit contrats PPA", précise la direction de SNCF Voyageurs.

Concrètement, avec ce contrat, SNCF Energie s'engage à acheter l'intégralité de l'électricité produite par les quatre centrales qui seront construites, détenues et exploitées par Reden Solar.

Deux centrales sur quatre en Gironde

Deux de ces quatre centrales seront construites en Gironde pour une mise en service prévue entre 2024 et 2025. Avec une première dotée d'une puissance de 77 MWc (1) et 12 MWc pour la seconde. Une autre de 36 MWc verra le jour en Haute-Garonne et une dernière de 21 MWc dans l'Aude.

Reden Solar a été rachetée par le consortium réunissant trois gros investisseurs institutionnels que sont British Columbia investment management corporation, Macquarie asset management et Munich ergo asset management Gmbh (MEAG). Le patron opérationnel de Reden Solar, qui emploie 150 salariés dans huit pays, Thierry Carcel, n'est autre que l'ex-directeur général de Fonroche Solaire, branche d'activité du groupe agenais Fonroche devenue Reden Solar après un premier rachat en 2017.

(1) MWc pour mégawatt crête qui est l'unité de mesure de puissance maximale d'une installation photovoltaïque dans des conditions d'ensoleillement optimales.