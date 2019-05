Bordeaux : le hall 2 du Parc des expositions dévoile son nouveau visage

A quelques jours de son premier salon, Vinexpo du 13 au 16 mai, le nouveau hall 2 du parc des expositions de Bordeaux-Lac a été très officiellement inauguré ce lundi 6 mai 2019 par un parterre d'élus locaux. Rebaptisé Palais 2 l'Atlantique, ce nouvel espace d'accueil des congrès, expositions et autres évènements d'ampleur s'étend sur 15.000 m2 contre 14.000 m2 auparavant. Son ancienne silhouette ponctuée de quatre chapiteaux datait de 1991. Le chantier de démolition-reconstruction initié en 2017 laisse place à un bâtiment de verre plus rectiligne et lumineux et doté d'un auvent de 25 mètres. Le tout est signé par les cabinets Arsène Henry-Triaud et Brochet-Lajus-Pueyo (BLP), associés aux bureaux d'études techniques CETAB, C 3 E ingénierie, SBP, Ducks scéno, Lamoureux acoustique, Overdrive et A+R paysagistes.

L'auvent de 25 mètres surplombant l'entrée du nouveau hall (crédits : Agence APPA).

Ce nouvel espace est constitué d'un hall d'accueil de 750 m2, de douze salles de sous-commission modulables de 100 à 400 places ainsi que d'une grande halle modulable de 7.000 m2 dont la configuration permet d'accueillir des plénières de 1.500 à 6.000 spectateurs grâce à des murs et gradins mobiles. Le coût des travaux s'élève à 33 M€ HT (contre 29,5 M€ prévus initialement) abondés par Bordeaux Métropole (25,5 M€), Bordeaux (6 M€) et la Région Nouvelle-Aquitaine (4,5 M€). La Société bordelaise des équipements publics d'expositions et de congrès (SBEPEC), le maître d'ouvrage, y ajoute 2 M€ de fonds propres. Les 5 M€ supplémentaires correspondant à des travaux de sécurité du hall 1 qui fera l'objet d'une rénovation complète dans un deuxième temps.

Le nouvel espace pourra accueillir jusqu'à 6.000 personnes dans ses gradins modulables (crédits : Agence APPA).

Le nouveau hall 2 s'insère en effet aux côtés de trois autres espaces événementiels : le vaste hall 1 (50.400 m2) et les hall 3 (12.000 m2) et 4 (7.500 m2). Au total, cela constitue le deuxième plus vaste espace couvert de France après celui de Lyon. Une cinquantaine d'évènements s'y tiennent chaque année. Vinexpo laissera ainsi place à la Foire internationale de Bordeaux du 1er au 10 juin.

Au 1er rang de gauche à droite : Pierre De Gaétan Njikam Mouliom, maire adjoint de Bordeaux maritime, Catherine Fabre, députée de Gironde, Nathalie Delattre, sénatrice de Gironde, Jean-Luc Gleyze, président du département de la Gironde, Nicolas Florian, maire de Bordeaux, Eric Dulon, président exécutif de CEB (Congrès et expositions de Bordeaux) et Stéphan Delaux, adjoint au maire de Bordeaux en charge du tourisme. (crédits : Agence APPA).