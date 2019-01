LGV Tours-Bordeaux : Lisea refinance sa dette commerciale à hauteur de 2,2 Md€

Objectif de l'opération : réduire les coûts financiers de la dette et pérenniser la structure de financement grâce à des ressources de long terme à des conditions plus favorables. Lisea, le concessionnaire de la LGV Tours-Bordeaux jusqu'à 2061 a annoncé avoir bouclé avec succès le refinancement de sa dette commerciale de 2,444 Md€ contractée en 2011 auprès d'un pool bancaire. Pour rappel, le financement des 7,8 Md€ nécessaires à la réalisation de cette infrastructure ferroviaire de 302 km était le suivant :

A l'issue de l'opération de refinancement, la filiale de Vinci, de la Caisse des dépôts, de Meridiam et d'Ardian a contracté une dette de 2,2 Md€ composée d'un prêt bancaire de 1,3 Md€ sur 27 ans et de deux tranches de dette à taux fixe placées auprès d'investisseurs institutionnels pour 905 M€ sur 30 et 35 ans. Le closing financier de l'opération interviendra début 2019

Parallèlement, la direction des fonds d'épargne de la Caisse des dépôts / Banque des territoires et la BEI ont confirmé leur engagement auprès de Lisea sur la base de leur maturité initiale résiduelle de 32 ans pour 1,3 Md€.

« Le succès de ce refinancement d'une ampleur exceptionnelle est un gage de confiance envers le modèle concessif de LISEA qui contribue aux côtés de SNCF Réseau à la modernisation du système ferroviaire français. Il a été rendu possible grâce à l'implication de l'ensemble des parties publiques et privées et le soutien de SNCF Réseau, concédant de la ligne. Cela permet ainsi de franchir une nouvelle étape dans la poursuite du développement de l'entreprise", se félicite Christophe Vanhove, le directeur générale de Lisea.

Mise en service le 2 juillet 2017, la LGV permet de rallier Paris depuis Bordeaux en 2h04.

