SNCF Réseau : le PDG annonce à Bordeaux l’arrivée d’un train-usine

De mars à juin 2019 la voie ferrée entre Libourne (Gironde) et Bergerac (Dordogne) sera la première des petites lignes de chemin de fer a recevoir la visite d'un train-usine. Une bête d'acier de près d'un kilomètre de long capable de remplacer un kilomètre de voie ferrée par jour. Il est à noter que l'appellation de petite ligne est désormais mise à l'index par SNCF Réseau, qui lui préfère celle de ligne de desserte fine du territoire. Objectif du train-usine : être la cheville ouvrière de la remise à niveau de cette ligne de 62 kilomètres qui relie l'est de la Gironde au sud du Périgord, dont l'état de dégradation obligeait sur certaines sections les trains à ralentir pour ne pas dérayer.

Ainsi à la fin de l'année 2019 la voie ferrée Libourne-Bergerac aura entièrement fait peau neuve.

Le PDG était présent ce jeudi à Bordeaux dans le cadre d'une tournée nationale de présentation du nouveau projet d'entreprise de SNCF Réseau, baptisé Nouvel'R, qu'il a déroulé devant les 280 cadres de la région venus l'écouter.

"Les grands axes de notre avenir sont d'accueillir plus de trains pour pouvoir à nouveau augmenter notre part de marché. Nous sommes aujourd'hui à 10 % et c'est faible. Le système ferroviaire doit être plus performant. En France le train c'est le mode de transport le plus écologique car il est électrique et ne produit pas de gaz à effet de serre. Dans la crise liée au réchauffement climatique, le train est du côté des solutions", a expliqué le PDG.