Un été ensoleillé pour l'aéroport de Bordeaux-Mérignac

Avec 730.000 passagers en août dernier, l'aéroport bordelais affiche une fréquentation en hausse de +13,7 % par rapport à août 2017. Sur les deux mois du pic estival, ce sont 1,47 million de voyageurs qui ont transité par la plateforme aéroportuaire contre 1,31 million un an plus tôt, soit une croissance de +12,2 %. Une belle performance liée d'abord aux destinations internationales qui progressent de +16,5 % (à 483.000 passagers). Mais les vols nationaux ont aussi été très fréquentés avec une hausse de +8,5 % en août dernier (à 247.000 passagers). Les vols low cost, source du dynamisme de l'aéroport depuis plusieurs années, concentrent plus de la moitié du trafic mensuel en aout avec 447.000 passagers soit +19,2% de croissance.

Plus de 55 % de vols low cost

Sur les huit premiers mois de l'année, la dynamique est bonne avec une fréquentation de l'aéroport en hausse de +8 % à 4,57 million de voyageurs. Le constat reste cependant très nuancé avec un repli de -4,8 % du trafic national à 1,95 million de passagers, fortement pénalisé par l'effondrement de la desserte vers Paris (-20,9 %) lié à la concurrence du TGV. Une baisse dont l'ampleur dépasse les progressions des autres vols nationaux. En revanche, à l'international, le bilan est très flatteur avec une croissance du trafic de 20,1 % en cumul depuis le 1er janvier à 2,62 millions de voyageurs.

Le trafic low cost continue à porter le dynamisme de Bordeaux-Mérignac avec une croissance de 21 % en 2018. Les compagnies à bas coût représentent plus de 55 % du trafic de l'aéroport.

Les cinq destinations desservies depuis l'aéroport de Bordeaux ayant enregistré les plus fortes hausses du 1er janvier au 31 août 2018 :