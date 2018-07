Bordeaux : le pont de pierre est définitivement fermé à la circulation automobile

Le pont de pierre est définitivement réservé aux transports en commun, vélos et piétons. (Crédits : Objectif Aquitaine / Appa)

A l'issue d'un dernier comité de pilotage, Alain Juppé a confirmé la fermeture définitive du pont de pierre aux voitures, camions et deux-roues motorisés. Mise en œuvre depuis l'été 2017, la circulation restera donc réservée aux transports en commun, aux vélos et aux piétons ainsi qu'aux taxis et véhicules de secours. Le maire de Bordeaux et président de la métropole a présenté une série de mesures de compensation.