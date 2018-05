Sylvie Cazes (Fondation pour la culture et les civilisations du vin) invitée du Petit Déjeuner du 8 juin

La Fondation pour la culture et les civilisations du vin, qui promeut la culture du vin dans son sens le plus universel, fonctionne en binôme avec l'association des Amis de la Cité du vin, qui collecte des fonds pour cette nouvelle structure portée par la mairie de Bordeaux, qui est à la fois un musée et la plus grande cave au monde, avec les vins de 70 pays. Sylvie Cazes joue un rôle moteur à la Cité du vin, au côté de Philippe Massol, directeur général de la fondation. Propriétaire de Château Chauvin (grand cru classé en Saint-Emilion), elle est aussi copropriétaire avec sa famille de plusieurs grands châteaux en Médoc, comme Lynch Bages, et dirige le Chapon fin, plus vieux restaurant gastronomique de Bordeaux. Sylvie Cazes a été la première femme à présider l'Union des grands crus de Bordeaux.

Vendredi 8 juin de 8h30 à 10h à à l'Intercontinental Bordeaux - Le Grand Hôtel, place de la Comédie à Bordeaux. Entrée libre mais inscription préalable obligatoire.