Norbert Fradin (Fradin Promotion) invité du Petit déjeuner du 27 avril

Devenu l'un des plus importants promoteurs immobiliers de Bordeaux, Norbert Fradin inaugure en juin le musée de la Mer et de la Marine aux Bassins à flot. Sa passion pour l'architecture et l'histoire de l'art ont notamment conduit cet investisseur très avisé à se lancer dans la sauvegarde de plusieurs forteresses médiévales régionales. La rénovation du château d'Edouard de Woodstock, prince d'Aquitaine surnommé le Prince noir, à Lormont, où est installé le chef étoilé Vivien Durand, est sans doute l'une de ses grandes réussites. Norbert Fradin a également racheté l'ancien siège de la Caisse d'épargne à Bordeaux, monument d'architecture contemporaine des années 1970 inscrit aux Monuments historiques. Originaire de Charente-Maritime, cet infatigable porteur de projets veut également construire un aquarium géant sur la rive droite de Bordeaux. Pendant 1h30, il répondra aux questions du journaliste de La Tribune Bordeaux Jean-Philippe Déjean ainsi qu'à celles du public.

Vendredi 27 avril de 8h30 à 10h15 à l'Intercontinental Bordeaux - Le Grand Hôtel, place de la Comédie à Bordeaux. Entrée libre mais inscription préalable obligatoire.