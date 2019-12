Palmarès des entreprises qui recrutent 2020 : rendez-vous le 20 janvier à Bordeaux

Chaque année, La Tribune mène une vaste enquête auprès des entreprises installées dans la métropole bordelaise pour sonder leurs perspectives de recrutement ainsi que les profils dont elles auront besoin dans les prochains mois. Ce travail, mené en partenariat avec la mairie de Bordeaux et la Maison de l'emploi, avec le soutien de Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine, donne lieu à la publication d'un guide, le Palmarès des entreprises qui recrutent, qui classe les 100 principaux futurs recruteurs et analyse les profils recherchés, les secteurs d'activité les plus dynamiques...

Cet outil se veut le plus pratique possible pour ceux qui cherchent un emploi, souhaitent en changer ou se reconvertir, et plus largement pour tous ceux qui s'intéressent à l'économie et à ses dynamiques. La 6e édition, celle de 2020, battra un record avec plus de 8.700 intentions d'embauches recensées dans les pages du Palmarès, tous secteurs économiques confondus.

Intégré dans le hors-série le Book Eco édité chaque année par La Tribune, qui classe les 3.500 entreprises les plus importantes de Nouvelle-Aquitaine en fonction de leur chiffre d'affaires, le Palmarès 2020 des entreprises qui recrutent sera diffusé en kiosque. Il bénéficiera d'une présentation en avant-première le lundi 20 janvier. Les principaux recruteurs sur la métropole bordelaise seront présents et feront part de leurs besoins lors de la remise des prix, de 18h à 20h dans les salons de l'Hôtel de ville, place Pey-Berland. Ceux qui le souhaitent pourront participer au job dating qui suivra au même endroit. Les recruteurs seront présents pour répondre aux questions des visiteurs. Il est vivement conseillé de venir muni de CV en plusieurs exemplaires.

Accueil à 17h30 le 28 janvier 2019. Inscription préalable obligatoire. Une pièce d'identité sera demandée à l'accueil.