Forum Santé Innovation 2019 : le programme dévoilé

Le Forum Santé Innovation revient pour une 3e édition à Bordeaux, le mercredi 15 mai 2019 à l'Institut culturel Bernard Magrez. Chaque année, près de 400 professionnels participent à ce rendez-vous permettant un tour d'horizon complet des dernières innovations et des enjeux économiques de la filière santé. Voici le programme de ce nouvel opus.

8h30 : accueil

9h : Ouverture du forum par Mikaël Lozano, rédacteur en chef, La Tribune. Introduction de Patrick Bobet, président de Bordeaux Métropole et ancien médecin

9h10 : Keynote n°1 : "Santé et Territoire" par Anne Walryck, adjointe au maire de Bordeaux et vice-présidente de Bordeaux Métropole

9h20 : Table ronde n°1 : "Les hot topics de la R&D et de la filière santé"



Quoi de neuf en recherche médicale ? Quels sont les grands enjeux de la médecine et de la filière santé ? Quelles seront les futures avancées pour traiter des maladies aujourd'hui mal comprises et mal soignées ? Comment amener ces nouvelles thérapies aux patients ? Révolutionnant le traitement des cancers depuis quelques années, l'immuno-oncologie a permis de fantastiques progrès cliniques et d'améliorer la survie des patients dans de nombreux cancers. Et de nouvelles approches thérapeutiques, mêlant immunologie, thérapie cellulaire et génique sont aujourd'hui en cours de validation. Sous le feu des paillasses et publications, le microbiote, bien au-delà de la flore bactérienne, jouerait un rôle majeur, protecteur ou promoteur, dans de nombreuses pathologies et apparait comme le gros sujet d'investigation du XXIe siècle. Autre exemple de révolution en marche en recherche médicale : l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Trois exemples qui donnent espoir demain, de mieux prévenir et de mieux soigner l'être humain. Avec :

Lucia Robert, CEO de Matwin

Georges Rawadi, CEO de LNC Therapeutics

Gabriel Chaigneau, directeur des affaires financières de TreeFrog Therapeutics

10h10 Keynote n°2 : "Data et parcours patient, un défi technologique, organisationnel et humain" par Pierre Maggioni, directeur général du MiPih, structure publique de coopération inter-hospitalière spécialisée dans la construction du système d'information hospitalier

10h20 Visite du Village des startups réalisé en partenariat avec Unitec

11h15 Keynote n°3 : "Intelligence artificielle et imagerie médicale" par Patrick Mallea, directeur de l'innovation du Groupe NEHS

11h30 Table ronde n°2 : "Les nouvelles technologies dans la réalité du soin"

Quand les nouvelles technologies révolutionnent la santé et la prise en charge médicale : e-santé, surveillance à domicile, réalité virtuelle ou augmentée, le quotidien des patients et des soignants a été bouleversé en quelques années avec l'émergence puis l'arrivée massive d'outils numériques et « hightechs » qui facilitent, accélèrent et accompagnent la prise en charge thérapeutique. Oncologie, maladies chroniques, vieillissement, maternité, toutes les pathologies et indications sont concernées et se dotent peu à peu d'outils pour optimiser le parcours de soin. Avec :

Renaud Benichou, Gynécologue-obstétricien à la Clinique Jean Vilar à Bruges

Nicolas Pages, CEO et cofondateur de Satelia

Paul-Louis Belletante, président et co-fondateur de Betterise Health Tech

Nathalie Quenel-Tueux, médecin spécialiste en oncologie médicale à l'Institut Bergonié

Vincent Bronet, directeur usages et services, Groupe Scopelec

12h30 : keynote de clôture, "La recherche translationnelle et partenariale pour innover plus vite en santé" par Patrice Denèfle, directeur de l'Institut Roche de Recherche et Médecine translationnelle

Forum Santé Innovation 2019, mercredi 15 mai à l'Institut culturel Bernard Magrez à Bordeaux, à partir de 8h30. Entrée libre mais inscription préalable obligatoire. Evénement organisé et animé par La Tribune, en partenariat avec Bordeaux Métropole, Bordeaux Unitec, Groupe Scopelec, MiPih, Nehs, Roche.