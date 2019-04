Bordeaux Métropole : une croissance sous perfusion, au sommaire de l'Edition Bordeaux de La Tribune

Ce n'est un secret pour personne, la Gironde et la métropole bordelaise ne cessent de gagner d'attirer de nouveaux habitants. Une attractivité qui a des conséquences en matière de foncier mais aussi sur la consommation des ressources naturelles et énergétiques que sont l'eau, la production agricole et l'électricité. Trois ressources stratégiques dont l'approvisionnement doit être anticipé et sécurisé bien qu'aucune ne soit en situation de pénurie. Le sujet n'est pas exempt de crispations, en témoigne le bras de fer engagé avec les sylviculteurs du Médoc pour la création de champs captants, puits de 200 mètres de profondeur dans certaines communes médocaines pour y puiser de l'eau potable. Parallèlement, des actions sont engagées. Quant à la production annuelle de produits frais sur le territoire métropolitain, elle ne garantirait que 16 jours d'autonomie alimentaire, ce qui nécessite évidemment le développement de stratégies. Ces thèmes sont explorés dans le 3e cahier de l'hebdomadaire de La Tribune. A noter que ce dernier paraît habituellement en kiosque le vendredi. Une grève du distributeur Presstalis nous en empêche. Sa parution est donc décalée à samedi 6 avril.