Corinne Lepage, Audrey Pulvar, Claude Terosier, Thomas Vonier... au programme de Bordeaux City Life le 11 avril

Après quatre ans passés sous le nom de Forums Smart city, les événements de La Tribune adoptent une nouvelle signature, City Life, plus conforme aux concepts que notre média souhaite défendre : une vie moins technocentrée mais plus ouverte à ses différentes composantes, plus collaborative et davantage sereine et aidante. Bordeaux City Life en sera la première étape, le 11 avril 2019, en partenariat avec Bordeaux Métropole et avec l'appui du professeur Carlos Moreno, directeur scientifique de Live in a living city. Défi climatique, révolution numérique, évolution démographique, baisse des finances, réforme territoriale, exigence d'un renouveau démocratique, jeunesse et ville apprenante... sont autant de bouleversements que nous voulons réinterroger collectivement. Ce forum Bordeaux City Life 2019 s'étendra pour la première fois sur une journée complète. Il permettra de rassembler des acteurs de la Métropole, de la France et d'ailleurs, pour faire le point sur les trajectoires et continuer à se projeter.

Le programme sera structuré autour de plusieurs thèmes :

L'éducation au numérique et le numérique au service de l'éducation

Imaginer la métropole

Décarboner notre vie est-il encore envisageable ?

Une autre économie est-elle possible ?

Métamorphoses urbaines : nos m2 urbains et nous

Ma vie, mon intelligence artificielle, mes données

Le programme complet de l'événement sera dévoilé dans quelques jours. Mais certains intervenants majeurs ont déjà confirmé leur venue à Bordeaux.

Ancienne ministre de l'Environnement entre 1995 et 1997, eurodéputée entre 2009 et 2014 et première vice-présidente de la Commission santé environnement du Parlement européen, Corinne Lepage est une des pionnières du droit de l'environnement. Avocate, elle préside par ailleurs le Mouvement des entreprises de la nouvelle économie. Elle abordera naturellement ces thèmes croisés.

Laurence Devillers est professeure en intelligence artificielle (IA) à Sorbonne-Université et responsable du thème "Dimensions affectives et sociales dans les interactions parlées" au LIMSI-⁠CNRS à Orsay. Ses domaines de recherche portent principalement sur le traitement automatique de la langue parlée, les agents conversationnels, l'affective computing, la détection des émotions, la robotique sociale et l'éthique. Elle est notamment auteure de l'ouvrage "Des robots et des hommes : mythes, fantasmes et réalité" (Plon, 2017) et interviendra lors de la séquence consacrée à l'IA.

Ancienne journaliste et animatrice, Audrey Pulvar a changé de route pour embrasser la cause de l'environnement. Jusqu'en janvier dernier, elle présidait la Fondation pour la nature et l'homme, rebaptisée Fondation Nicolas Hulot avec le retour de son créateur aux commandes après son passage gouvernemental. A ce titre, Audrey Pulvar avait co-lancé "L'affaire du siècle", action juridique portée par 4 ONG accusant l'Etat français d'inaction dans la lutte contre le changement climatique. La pétition qui l'appuie a été signée par plus de deux millions de personnes. Audrey Pulvar s'investit depuis dans la création de son ONG, African Pattern, qui soutien des actions d'écologie solidaire en Afrique.

L'économiste Pierre Larrouturou est l'un des architectes du Pacte Finance-Climat européen, regroupant plus de 500 personnalités venues de douze pays, en vue d'assurer pendant 30 ans des financements à la hauteur des enjeux pour financer la transition énergétique sur le territoire européen et mette la finance au service du climat et de l'emploi. Le fondateur de Nouvelle Donne milite pour la création d'une banque qui "déclare la guerre au changement climatique". Il creusera le sujet lors d'une keynote.

Claude Terosier a fondé Magic Makers en 2014. Convaincue de la nécessité d'apprendre aux enfants la programmation pour évoluer dans le monde à venir, cette ingénieure Telecom ParisTech propose un concept nouveau : les 6 - 15 ans apprendront à coder pour apprendre à créer. Magic Makers propose aujourd'hui des ateliers hebdomadaires et des stages vacances dans ses cinq centres en région parisienne et à Bordeaux, et a déjà initié plus de 10.000 enfants à la programmation créative. Cette fine connaisseuse des liens entre éducation et numérique abordera ce thème lors d'une table ronde. Comment le numérique peut appuyer et enrichir les enseignements dispensés aux élèves, et comment une éducation aux outils numériques peut éviter les pièges des fake news, les déferlements de haine sur les réseaux sociaux...

Architecte américain, Thomas Vonier est l'actuel président de l'Union Internationale des Architectes. Associé de recherche au Laboratoire d'architecture et de planification du Massachusetts Institute of Technology, il se penchera notamment sur la construction de villes engagées dans des transformations incontournables.

Les inscriptions sont possibles dès à présent pour assister à la journée.

Forum Bordeaux City Life, le 11 avril 2019 au Palais de la bourse à Bordeaux, à partir de 8h30. Entrée gratuite mais inscription préalable obligatoire.

>> JE M'INSCRIS

>> LE SITE OFFICIEL DE L'ÉVÉNEMENT