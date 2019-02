Bordeaux City Life : rendez-vous le 11 avril pour interroger la ville de demain

Après quatre ans passés sous le nom de Forums Smart city, les événements de La Tribune adoptent une nouvelle signature, City Life, plus conforme aux concepts que notre média souhaite défendre : une vie moins technocentrée mais plus ouverte à ses différentes composantes, plus collaborative et davantage sereine et aidante. Bordeaux City Life en sera la première étape, le 11 avril 2019, en partenariat avec Bordeaux Métropole.

Anticiper un monde qui bouge, préserver une culture humaniste, développer une culture du dialogue, prévenir les vulnérabilités et parier sur les vertus de l'innovation, améliorer la mobilité, limiter l'étalement urbain et combattre la gentrification font partie des sujets prioritaires pour construire la ville de demain. Et cet inventaire est loin d'être exhaustif. Défi climatique, révolution numérique, évolution démographique, baisse des finances, réforme territoriale, exigence d'un renouveau démocratique, jeunesse et ville apprenante... sont autant de bouleversements que nous voulons réinterroger collectivement. Ce forum Bordeaux City Life 2019 s'étendra pour la première fois sur une journée complète. Il permettra de rassembler des acteurs de la Métropole, de la France et d'ailleurs, pour faire le point sur les trajectoires et continuer à se projeter.

Education au numérique, et numérique pour l'éducation

Cette édition du 11 avril abordera plusieurs thèmes centraux. L'éducation au numérique, et le numérique au service de l'éducation, seront au cœur des débats en ouverture. Alain Juppé, président de Bordeaux Métropole et maire de Bordeaux, Claude Terosier, CEO fondatrice de Magic Makers, André Tricot, professeur de psychologie et auteur de "L'innovation pédagogique. Mythes et réalités", et François Coux, directeur académique, échangeront notamment sur le sujet. S'appuyer sur les nouveaux outils numériques pour éduquer, mais aussi apprendre aux jeunes générations à s'en servir pour limiter les fractures numériques, les pièges du web et les risques pesants sur les démocraties, sont deux facettes d'une même pièce.

Les territoires, eux aussi, doivent adopter une posture d'apprenant. Le sujet sera également exploré avec Candy Lugaz, coordinatrice du programme de recherche Unesco - IIPE (Villes Education) dans le cadre de l'Agenda 2030. Thomas Vonier, président de l'Union internationale des architectes, abordera les transformations du monde urbain, alors qu'une séquence sera réservée aux travaux menés dans le cadre du programme Bordeaux 2050.

Décarbonner notre ville est-il encore possible ? Stratégique et même vitale, la question de la préservation de l'environnement sera elle aussi posée avec l'appui de personnalités telles que Pierre Larrouturou, économiste et co-auteur du Pacte Finance-climat ou encore Corinne Lepage, avocate, ancienne ministre de l'Environnement et co-présidente du Mouvement des entrepreneurs de la nouvelle économie, et Bettina Laville, présidente du Comité 21. Alice Cabaret, fondatrice de The Street Society, Philippe Chiambaretta, architecte et fondateur de PCA-Stream, et d'autres se aborderont la fabrique des villes. Laurence Devillers, une des spécialistes françaises les plus réputés de l'intelligence artificielle, explorera l'éthique en matière d'IA avant la séquence "Ma vie, mon IA, mes données" avec notamment Céline Colucci (Les Interconnectés) et Esteve Almirall (ESADE Barcelona).

Le programme détaillé sera communiqué dans les prochaines semaines. Les inscriptions sont en revanche possibles dès à présent pour assister à la journée.

Forum Bordeaux City Life, le 11 avril 2019 au Palais de la bourse à Bordeaux, à partir de 8h30. Entrée gratuite mais inscription préalable obligatoire.