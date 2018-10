Forum Agriculture Innovation : rendez-vous le 21 novembre 2018 à Bordeaux

Suite au lancement par l'Etat du dispositif national "Territoires d'innovation de grande ambition" (Tiga), la Région a été retenue pour construire un projet collectif baptisé VitiREV autour de ces thèmes environnementaux qui rejoignent des questionnements sociétaux forts et des questions économiques. La 3e édition du Forum Agriculture Innovation, co-organisée par La Tribune et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, vise justement à contribuer à la construction collective de ce territoire d'innovation créant de la valeur, respectant l'environnement et répondant aux attentes des citoyens.

Le Forum sera articulé autour de trois temps forts. Après l'ouverture par Lydia Héraud, conseillère régionale déléguée à la viticulture et aux spiritueux, la conférence inaugurale sera assurée par Bruno Parmentier. Auteur, conférencier, consultant, il travaille notamment sur l'agriculture et l'alimentation de demain. Ancien directeur du groupe Ecole supérieure d'agriculture d'Angers, il a notamment publié une trilogie d'ouvrages : "Nourrir l'humanité, les grands problèmes de l'agriculture mondiale", "Manger tous et bien" et "Faim zéro, en finir avec la faim dans le monde".

La première table ronde, "Témoignages et retours d'expériences : ce que dit le terrain", donnera la parole à des agriculteurs, dirigeants d'entreprises et formateurs qui reviendront sur ce que la confrontation de leurs idées avec le terrain leur a appris. Avec :

Laurent de Crasto, cofondateur d'ImmunRise

Corine Mauro, viticultrice, Domaine Mauro Guicheney

Corinne Reulet, proviseure du lycée agricole de Saintes

Gaëlle Reynou-Gravier, viticultrice, Domaine de Perreau

Michel Vermeil, président d'Agri-Synergie

La 2e table ronde, "L'innovation, un pari à tenter, des pratiques à diffuser" se penchera sur plusieurs facettes du sujet vues à travers des personnalités complémentaires : que coûterait la mise en place de meilleures pratiques culturales ? Comment sécuriser les risques ? Comment réussir à diffuser ces meilleures pratiques et favoriser leur adoption par les agriculteurs ? Avec :

Philippe Abram, directeur-fondateur de KA2 communication

Gilles Allaire, directeur de recherches à l'INRA Toulouse, ingénieur agronome

Sylvie Brasquies, fondatrice de Neoverticales, cabinet de conseil en management spécialisé dans le secteur des vins et spiritueux

Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, assurera la clôture du Forum.

3e Forum Agriculture Innovation, mercredi 21 novembre, de 14h à 17h30, salle plénière du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Inscription préalable obligatoire. Une pièce d'identité vous sera demandée à l'accueil.