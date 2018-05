Talents de l'aéronautique et de l'espace : les candidatures 2018 sont ouvertes

Reconnue pour ses compétences dans les industries aéronautique et spatiale et remarquable pour sa dualité civile/militaire, la Nouvelle-Aquitaine regroupe en son sein une filière riche et dynamique. La Tribune et l'association BAAS (Bordeaux Aquitaine aéronautique et spatial), qui regroupent les principaux industriels de la filière, s'associent à nouveau pour mettre en valeur la richesse de cet écosystème et la variété des métiers qu'il propose. La 4e édition des Talents aquitains de l'aéronautique et de l'espace aura lieu à Bordeaux le 6 décembre 2018 au Palais de la bourse.

Les Talents de l'aéronautique et de l'espace visent à valoriser les métiers de la filière aéronautique et spatiale au travers des personnes qui les exercent. L'événement a pour objectif de mettre en lumière des salariés qui se sont distingués au cours de leur carrière, que cette dernière soit déjà longue ou encore très courte, et susceptibles de faire naître des vocations. Les Talents mettent également à l'honneur les entreprises qui les emploient et les écoles et centres de formation qui les ont formés. Cette édition s'ouvre au périmètre de la nouvelle région.

Sont appelés à candidater les personnels des entreprises de la filière aéronautique et spatiale, implantées en région Nouvelle-Aquitaine, remplissant tout ou partie des conditions suivantes :

avoir réalisé ou participé de manière décisive à une réalisation significative dans leur domaine d'activité dénotant une totale maîtrise des différents savoir-faire de leur métier,

avoir mis en place dans leur entreprise une organisation ou des procédures métier particulièrement innovantes, engendrant une amélioration de la performance ou des avancées notables dans des domaines y afférents comme la protection de l'environnement, les conditions de travail...

avoir accompli un parcours professionnel atypique et remarquable, en démontrant en particulier un engagement hors du commun et un intérêt tout particulier pour leur métier.

Les candidats peuvent concourir dans l'une des 8 catégories au total :

- Etude, recherche et développement, conception, essais (dans la catégorie ingénieur et/ou cadre ou dans la catégorie technicien ou opérateur)

- Fabrication de pièces, montage et assemblage de systèmes, sous-ensembles et équipements (dans la catégorie ingénieur et/ou cadre ou dans la catégorie technicien ou opérateur)

- Maintenance des matériels et systèmes aéronautiques et spatiaux (dans la catégorie ingénieur et/ou cadre ou dans la catégorie technicien ou opérateur)

- Fonctions supports, Achats, logistique, gestion des ressources, relation client (dans la catégorie ingénieur et/ou cadre ou dans la catégorie technicien ou opérateur)

Les candidats ont jusqu'au 31 juillet 2018 pour renvoyer le dossier de candidature, en format numérique de préférence.