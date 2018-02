Le Book Eco 2018, pour tout savoir de l'économie de Nouvelle-Aquitaine

Comme chaque année à la même époque, La Tribune Bordeaux vient de publier son Book Eco. Bien plus qu'un annuaire, ce guide des entreprises classe les 3.500 sociétés de Nouvelle-Aquitaine les plus importantes en termes de chiffre d'affaires, et établit le top 100 par effectifs et le top 100 des sociétés les plus exportatrices. Il inclut également une partie détaillée sur toutes les structures d'appui à l'économie actives dans la région. Le Book Eco comprend également le Palmarès 2018 des entreprises qui recrutent dans la métropole bordelaise. Ce document de référence classe les 100 sociétés qui prévoient le plus de recruter en 2018 sur le territoire métropolitain, listant les profils recherchés. Il inclut également tout une partie d'analyse du marché de l'emploi et des secteurs les plus dynamiques.

Le Book Eco et le Palmarès sont disponibles chez les marchands de journaux et peuvent également être commandés sur notre site.

Le Book Eco 2018 sera présenté officiellement à l'occasion d'un événement organisé par La Tribune, parrainé par Kedge Business School et réalisé en partenariat avec la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, jeudi 8 février dans les locaux de Kedge. Au programme de la soirée :

18h30 : ouverture des portes au public

18h40 : mot d'accueil

18h55 : deux masterclass en parallèle :

"Intelligence artificielle, l'intelligence à toute épreuve" avec Ludovic Favarette, directeur innovation et transformation à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique et Digital champion BPCE, et Romuald Vetro, président de la société HU&CO

"Réalité augmentée, business augmenté" avec Michaël Haddad, responsable du pôle optique appliquée et algorithmes de L'Oréal

19h40 : table ronde sur le thème "Comment manager la technologie ?". Cette séquence abordera des questions telles que la conduite de projets innovants, le choix de la bonne technologie pour le bon projet, la place réservée aux salariés des entreprises dans un univers toujours plus complexe et connecté, la conduite du changement... avec :

Tiphaine Bichot, directrice générale adjointe d'Athome Solution et directrice générale de TestLAB

Ludovic Favarette, directeur innovation et transformation à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, Digital champion BPCE

Michaël Haddad, responsable du pôle optique appliquée et algorithmes de L'Oréal

François Pellerin, animateur du projet Usine du futur au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

Jeudi 8 février à partir de 18 h 30 précises à Kedge Business school, 680 cours de la Libération à Talence. Inscription préalable obligatoire. Une pièce d'identité sera demandée à l'accueil.