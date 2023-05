Bourse : des valeurs régionales prises dans les turbulences

ANALYSE. Plusieurs PME régionales sont cotées en bourse où elles deviennent des valeurs plus ou moins appréciées par les investisseurs. Plus d'un tiers d'entre elles sont aujourd'hui bousculées avec plus ou moins de vigueur sur le marché boursier. Défiance profonde ou mauvaise passe ? La Tribune revient sur les trajectoires d'HDF Energy et de Groupe Berkem qui ont vu le montant de leurs cotations chuter de moitié depuis un an mais illustrent deux cas bien différents.