Incendie dans le Médoc : 3.700 hectares brûlés, le point ce jeudi matin

L'incendie qui s'est déclaré lundi après-midi en Gironde, dans la commune de Saumos, à l'ouest de la Gironde, n'a pas progressé dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué la préfecture ce jeudi matin : "Le feu n'a pas progressé. Aucune nouvelle surface brûlée. Aucune nouvelle évacuation" alors que la veille au soir la préfecture évoquait "un feu contenu mais pas fixé". De fait, le bilan de 3.700 hectares n'a pas évolué depuis mercredi soir.

1.840 habitants évacués

Plus d'un millier de pompiers sont mobilisés depuis lundi 12 septembre pour contenir ce nouvel incendie, au cœur de la Gironde déjà touchée cet été. Et malgré cet accalmie liée au travail acharné des soldats du feu et des moyens aériens déployés et à l'aide bienvenue d'un vent "chargé en humidité", le bilan est important.

Le feu a déjà ravagé plus de 3.700 hectares de végétation et de forêt et entraîné l'évacuation de 1.840 habitants au total dans les communes de Saumos et de Saint-Hélène, dans cette zone sud du Médoc entre la station balnéaire de Lacanau, sur la côte Atlantique, et l'agglomération bordelaise. La plupart ont été relogés chez des proches ou à une quinzaine de kilomètres de là, dans la petite ville de Castelnau-de-Médoc (4.800 habitants), où la protection civile et des bénévoles locaux organisent l'accueil des évacués depuis mardi, dans une salle où un buffet, un écran géant, des jeux de société et de nombreux lits de camps ont été installés.

"Thèse criminelle est privilégiée"

Les secours restent très attentifs sur les possibilités de "nombreuses reprises de feu, sur des terrains qui sont verts, en forêt" et contre "un vent qui continue à souffler en rafale" en journée. Les 1.000 sapeurs-pompiers sont épaulés par les équipes de la Défense des forêts contre les incendies (DFCI) et par six canadairs, trois avions Dash et deux hélicoptères bombardiers d'eau. Ils ont traité mercredi "21 reprises de feu".

Une enquête judiciaire a été ouverte sur l'origine de l'incendie de Saumos. "Aucune piste n'est écartée même si la thèse criminelle est privilégiée", selon le parquet de Bordeaux. "Une équipe d'investigation est sur place. Toutes les options sont sur la table. Il faut être prudent sur les bruits qui courent", a déclaré pour sa part le sous-préfet.

Ce nouveau brasier est intervenu dans un contexte de forte chaleur, avec un record mensuel enregistré lundi à Bordeaux (37,5 degrés), du jamais vu en septembre depuis 1987 selon Météo-France. Quelque 30.000 déjà ravagés depuis juillet par trois gigantesques incendies dans le département, à La Teste-de-Buch et Landiras à deux reprises, survenus dans un été marqué par une sécheresse historique. Un gigantesque feu avait déjà ravagé 3.500 hectares en juillet 1989, entre Lacanau et Le Porge.

