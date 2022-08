Faute de conducteurs, Keolis réduit son offre de transports publics à Bordeaux

Après l'hôtellerie-restauration qui restreint son offre, les fermetures temporaires de certains services d'urgence ou encore les classes sans professeur au sein de l'Education nationale, le secteur des transports fait, lui-aussi, face à de grosses difficultés pour pourvoir un nombre suffisant de postes. Au niveau national, ce sont 8.000 chauffeurs de cars de ­ramassage scolaire en zones rurales qui manquent à l'appel. En Île-de-France, la RATP, Keolis et Transdev auraient besoin de recruter plus de 1.800 chauffeurs de bus supplémentaires pour assurer la desserte de l'ensemble du réseau. Et Keolis Bordeaux Métropole, qui vient d'être confirmée pour opérer les transports publics de l'agglomération jusqu'en 2030, n'échappe pas à ce contexte pénurique.

Lire aussiÀ Bordeaux Métropole, « le réseau de tramway est déjà exploité au maximum de ses capacités »

"Malgré les campagnes de recrutement renforcées, le manque de conducteurs contraint Keolis Bordeaux Métropole à ajuster son offre de transport sur le réseau", indique l'entreprise ce 26 août. Alors qu'en rythme de croisière, Keolis Bordeaux Métropole recrute entre 200 et 250 salariés chaque année, elle fait face cette année à "un déficit de conducteurs" qui aura un impact sur le service du 29 août au 2 septembre, semaine de rentrée des classes. Douze lignes de bus (1, 5, 8, 9, 10, 16, 30, 31, 38, 72, 83 et 84) et deux des quatre lignes de tramway verront ainsi leurs fréquences de desserte réduites sur cette période.

Lire aussiAlstom teste un nouveau boîtier à Bordeaux pour fiabiliser son tramway alimenté par le sol

"Un plan d'action est d'ores et déjà en place afin de pallier rapidement ce déficit de conducteur", précise Keolis qui ajoute, dans un communiqué, chercher à recruter 20 intérimaires supplémentaires, à attirer de nouveaux candidats et à recourir aux heures supplémentaires. Sollicité par La Tribune, l'entreprise ne souhaite pas s'exprimer davantage sur le sujet, ni sur le nombre de postes à pourvoir.

Lire aussiRecord historique d'intentions d'embauche et de difficultés de recrutement en Nouvelle-Aquitaine