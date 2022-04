Banque, ingénierie, cybersécurité : 800 postes à pourvoir en Gironde et Nouvelle-Aquitaine

Le Crédit Agricole d'Aquitaine recherche salariés, alternants et stagiaires

La banque régionale vient d'annoncer que 348 postes sont à pourvoir en 2022 dans ses agences de Gironde, Landes et Lot-et-Garonne. Dans le détail, 157 contrats en CDI sont proposés ainsi que 97 en alternance et 94 en stage. Le groupe organisera d'ailleurs un job dating à Bordeaux le 14 juin prochain. Les offres sont consultables en ligne. Par ailleurs, le Crédit agricole a reconduit sa bourse d'étude annuelle à destination des étudiants boursiers de la région. Les dossiers doivent être déposés d'ici le 30 juin.

Spie recrute sur toute la Nouvelle-Aquitaine

Le groupe spécialisé dans le génie électrique, l'énergie et les réseaux de communication a lancé une campagne de recrutement nationale mi-avril, qui prévoit la diffusion de 260 offres d'emploi en Nouvelle-Aquitaine. En plus des 220 postes en CDI, 40 seront à pourvoir en alternance. Les niveaux d'études requis s'étalent du bac professionnel au diplôme d'ingénieur.

Une centaine d'emplois dans la cybersécurité

Douze entreprises néo-aquitaines du secteur de la cybersécurité proposeront une centaine de postes lors d'un job dating. Celui-ci sera organisé à Paris le 10 mai prochain à la maison de la Nouvelle-Aquitaine de 9h à 18h30. Parmi les représentants, le public pourra notamment retrouver Tehtris, Dassault Aviation, Atos ou encore Serma Safety & Security.

Nouvelles offres dans les métiers du train

60 postes sont à pourvoir pour devenir conducteur de train, agent d'escale, contrôleur ou opérateur de maintenance notamment. C'est ce que la SNCF TER Nouvelle-Aquitaine a annoncé début avril. Le niveau minimum requis est le CAP ou BEP mais une formation d'un an, suivie en alternance, devra être complétée pour tout nouveau salarié.

Sector Alarm ouvre 40 contrats en CDI

Le spécialiste des systèmes d'alarme contre les cambriolages et risques d'incendie recrute dans ses deux agences de la métropole bordelaise, à Floirac et Mérignac. 40 profils technico-commerciaux sont recherchés.

20 recrutements sans CV chez Opinion System

Enfin, Opinion System, spécialiste des avis en ligne, recrute 20 salariés sur le bassin d'Arcachon. L'entreprise propose des postes de chargés de clientèle, de prospection et de télé-enquête et recrute sans CV, se contentant de mettre en avant des qualités telles que ténacité, rigueur, aisance téléphonique, pédagogie, autonomie, esprit d'équipe, goût du challenge et de la relation client...

