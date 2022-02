Deux fois moins de startups ont embauché en 2021, selon Unitec

La reprise n'est-elle encore qu'une illusion ? C'est l'inquiétude qui semble habiter les startups accompagnées par Unitec, l'incubateur et accélérateur bordelais. Seuls 15 % des 425 structures interrogées ont créé des emplois l'an passé selon les résultats de l'enquête emploi 2021. Elles étaient 34 %, soit deux fois plus, en 2020. Pire, en 2021, 41 % des startups ont connu des baisses d'effectif, soit trois fois plus que l'année précédente.

Une tendance défavorable que Stéphane Rochon, directeur général d'Unitec, relativise : "Il y a un ralentissement de la croissance du nombre d'emplois des startups. Dans un contexte de Covid-19, on remarque que les aides d'état, la mise en place des PGE ont permis de rester à niveau", avance-t-il.

Cliquez sur l'image pour consulter l'infographique en plein écran.

Pour certaines entreprises, l'année 2021 a tout de même permis d'embaucher, notamment grâce à des levées de fonds. C'est le cas pour l'antenne bordelaise d'Actes-Elise, qui agit dans le recyclage des déchets, la prometteuse entreprise de biotechnologies Treefrog Therapeutics à Pessac et l'entreprise de conseil Critizr.

Depuis sa création en 1989, le réseau Unitec aura contribué à la création de 5.777 emplois. (Crédits : Unitec)

Au total, les 425 entreprises accompagnées en 2021 par Unitec ont tout de même créé 441 emplois. En moyenne, les startups qui ont connu une hausse d'effectif ont embauché en moyenne 4,3 nouveaux salariés. Une dynamique positive mais moitié moins importante qu'avant la crise de Covid-19.

Lire aussi 9 mnStars, salaires, télétravail : l'emploi des développeurs web en ébullition à Bordeaux (1/3)