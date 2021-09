La croissance en Nouvelle-Aquitaine est bien là, mais reste encore à écrire

Ce mardi 28 septembre le bureau régional de la Banque de France, dirigé par Denis Lauretou, et la Chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Nouvelle-Aquitaine, présidée par Jean-François Clédel, ont présenté, à la Station Ausone (Librairie Mollat) à Bordeaux, leurs prévisions croisées pour ce deuxième semestre qui démarre, en rejetant un coup d'oeil sur le début d'année. Tandis que plusieurs dirigeants (Christian Maviel de Cacolac ; Mathias Saurat de Geosat ; Arnaud Lemaître pour Fayat et Denis Mollat de la Librairie Mollat) ont fait connaitre leur ressenti sur cette période charnière, qui incite à l'optimisme mais où rien n'est encore acquis.

Lire aussi 4 mnUn probable retour fin 2021 au niveau d'activité de septembre 2020, selon la Banque de France

Industrie

L'activité remonte, pas l'effectif

Entre 2019 et 2020, le chiffre d'affaires de l'industrie a reculé de -9,3 %. Début 2021, le rebond annuel de l'activité dans ce secteur était calibré à +5,2 %. Les dernières prévisions pour 2021 misent sur une croissance à +5,6 %. Les investissements sont aussi vus à la hausse. Rien à voir avec les effectifs, qui piquent du nez. Après une érosion de -0,5 % en 2020, l'effectif industriel devrait baisser de -2,3 % en 2021.

L'analyse : "La plupart des grands secteurs de la région bénéficient dans l'ensemble de la dynamique du bâtiment, de l'essor du commerce en ligne ou encore d'une reprise des échanges internationaux". Les recrutements souffrent du manque "de formation dans certains segments de pointe" mais aussi de "restructurations en cours".

Lire aussi 6 mnHuit chiffres pour mesurer l'ampleur de la crise en Nouvelle-Aquitaine

Services

Une forte reprise d'activité, limitation des embauches

Entre 2019 et 2020, le chiffre d'affaires dans les services marchands a reculé de -3,8 % dans la région. Début 2021, la première projection tablait sur un rebond de +7,8 % de l'activité dans l'année. Une prévision trop optimiste retoquée en septembre à +5 %. Les investissements sont anticipés à la baisse. La hausse de l'effectif a été revue bridée à +1,1 % contre +1,3 % en 2020.

L'analyse : ce redressement est lié au "rebond enregistré par les services de proximité concernés par l'allègement des mesures sanitaires". La révision à la baisse du chiffre d'affaires en septembre 2021 s'explique par un secteur "plus longuement pénalisé par les restrictions". Et puis les services ont du mal à recruter en pleine reprise.

Construction

L'explosion du chiffre d'affaires qui efface 2020

Après un recul de -7 % de l'activité en 2020, la construction revient en force. Anticipée à +5,5 % en début d'année, la croissance prévisionnelle du chiffre d'affaires de ce secteur a été revue en forte hausse. Depuis septembre, les prévisions tablent sur une croissance de +10,8 % de l'activité en 2021. Les investissements sont aussi à la hausse mais les effectifs en recul relatif, avec une hausse prévisionnelle de +0,4 % en 2021 contre +1,1 % en 2020.

L'analyse : ce sursaut imprévu de l'activité, supérieur aux prévisions, vient de carnets de commandes très bien garnis dans le bâtiment et de la hausse de la commande publique pour les travaux publics. Une dynamique freinée par des tensions sur les approvisionnements et la difficulté de recruter.

Lire aussi 6 mnLogement : Castex sort le chéquier pour relancer la construction neuve en zone tendue

La Chambre régionale de commerce et d'industrie optimiste

Le bilan est globalement positif pour les chefs d'entreprises ressortissants des chambres de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine. Au 1er semestre 2021, les carnets de commandes sont remontés à un niveau comparable à ceux d'avant la crise du Covid-19. Si tous les feux clignotent au vert dans l'industrie, les problèmes d'approvisionnement en matières premières commencent à peser sur les prix et les marges.

L'enthousiasme n'est pas le même dans le commerce où les feux sont plutôt à l'orange, même si la situation s'améliore après des mois de couvre-feu. Commerce alimentaire et commerce de gros sont à la hausse mais l'ensemble du commerce non alimentaire connait des difficultés.

Le secteur cafés-hôtels-restaurants (CHR) sera-t-il une bombe à retardement ? Ses indicateurs restent pour la plupart négatifs. Dans ce secteur, 44 % des entreprises ont reporté ou annulé des investissements du fait de la crise au 1er semestre. Trop tôt pour savoir quel sera l'impact du Passe sanitaire sur l'activité, mais la CRCI y travaille, une première évaluation devrait être connue à ce sujet dans les prochains jours.