Bourse : le financier Axel Champeil reste confiant dans l'évolution du marché actions

Très optimiste dès janvier pour cette année boursière 2021 placée dans l'idéal sous les auspices d'une sortie de crise post-Covid, Axel Champeil, PDG de la société de gestion financière bordelaise Champeil, n'a pas jusqu'ici été démenti par les faits. Dans le dernier numéro daté de juillet de la « Lettre des Gérants », qu'il édite, Axel Champeil rappelle tout d'abord qu'au cours du 1e semestre 2021 les bourses mondiales ont accumulé les bonnes performances, dépassant dans l'ensemble les cours de début 2020. Evolution qui vaut bien entendu pour les entreprises cotées qui fournissent le carburant boursier des marchés actions. Un dynamisme d'autant plus puissant qu'il s'appuie sur de nombreux ressorts qui forment une tendance.

"Cette tendance haussière trouve de multiples explications. Tout d'abord, elle reprend sa trajectoire pré-covid, où les actifs à risque profitent mécaniquement d'un univers de taux bas et alors que les niveaux de valorisation restaient pour beaucoup de marchés encore attractifs", éclaire la "Lettre des Gérants".

Le PDG de Champeil explique ensuite que les réponses budgétaires faites pour enrayer la crise économique provoquée par l'adoption des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie "ont donné d'importants leviers financiers aux entreprises".

Le moteur d'une croissance durable existe

Autrement-dit les entreprises disposent des moyens nécessaires pour profiter de la reprise économique. Un regain de croissance économique en forme de gruyère, avec beaucoup de trous, à cause des inégalités creusées par des restrictions sanitaires à géométrie variable. D'où la création de points de surchauffe dans de nombreux secteurs d'activité avec la levée des restrictions sanitaires "l'outil industriel n'étant pas encore adapté".

Axel Champeil espère que ce début de sortie de crise de 2021 puisse se transformer en un virage historique, puisque les éléments nécessaires à cette mutation positive existent. Il s'agit de la conjonction des investissements nécessaires pour accompagner la reprise et des plans de relance mondiaux. Conjonction qui implique une bonne synchronisation entre vie économique et décisions politiques afin de créer la dynamique capable d'alimenter la croissance pendant plusieurs années, relève "La Lettre des Gérants".

L'incontournable mais délicate dynamique endettement-croissance

D'autant plus que les niveaux d'endettement autorisés doivent fournir des leviers d'accélération à ce rebond.

"Ces derniers, déjà importants par le passé, vont devenir le véritable enjeu systémique des prochaines années", observe même Axel Champeil, qui prévient toutefois que s'ils offrent "un levier à la fois d'amortisseur pendant les restrictions et d'accélérateur dans la reprise, ils devront être pilotés de manière fine".

In fine cette croissance devra servir à normaliser les niveaux d'endettement de l'ensemble des agents économiques : Etats, entreprises et ménages. Car cette dynamique de croissance boostée à l'endettement puise sa robustesse dans des taux d'intérêts historiquement bas et la reprise économique pourrait, dans un implacable mouvement dialectique, relancer les risques d'inflation étant donné l'orientation des politiques monétaires.

Quand la crise sanitaire fait émerger un nouveau marché

Le PDG de Champeil estime que ces politiques ne sauraient être durables, d'autant que la pression inflationniste (si elle se vérifie -ndlr) pourrait enclencher une remontée des taux elle-même fatale à la soutenabilité de la dette. Scénario catastrophe ? Pas vraiment : plutôt un moyen pour Axel Champeil d'éclairer un contexte économique porté par de bons fondamentaux mais fragile.

Ce dernier n'entend pas pour autant jouer les Pères Fouettard et souligne que la crise sanitaire a eu un impact réellement positif sur la révolution numérique, en mettant au jour une sorte de nouveau continent "laissant entrevoir des pans de croissance, d'investissement et de gains de productivité favorables à la croissance de long terme". Pour faire court, les risques existants n'empêchent pas la situation d'être favorable, en particulier pour les actions : les investisseurs sur ce marché poussant les cours de bourse à la hausse souligne le PDG.

Plus de capitaux pour assainir le bilan des entreprises

Spécialiste de ces marchés, Axel Champeil ne peut que se réjouir de ce retour en grâce des actions auprès des investisseurs, qui constituent selon lui un levier "nécessaire au financement et à la solidité de l'économie". Partant de là, le dirigeant bordelais émet un souhait aux allures d'appel au peuple des dirigeants.

"Nous espérons que les sociétés vont profiter de cette augmentation d'offre de capitaux pour augmenter leurs fonds propres, pour assainir leur bilan. Aussi cela permettrait de limiter la formation de bulles grâce à l'augmentation de la demande de capitaux" déroule ainsi le financier bordelais qui, au bout du compte, se veut confiant.

L'évolution du CAC 40 depuis janvier dernier, pour ne prendre qu'un exemple d'indice boursier représentatif, lui donne raison. De 5523.52 points au 26 janvier 2021, la cote du CAC 40 est ainsi passée à 6578.60 le 26 juillet 2021, soit une hausse de 19,1 %. Même si l'évolution de la cote a connu, il est vrai, de forts à-coups ces derniers jours.

