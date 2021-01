Pour le financier Axel Champeil, même menacée par le virus, l'année 2021 a tout pour réussir

Avec l'épidémie de Covid-19 qu'il a déclenchée, le coronavirus Sars-Cov-2 a été la sinistre vedette de l'année 2020, plombant, comme jamais depuis la Deuxième guerre mondiale, l'activité économique, la consommation des ménages et la lutte contre la pauvreté. Si l'économie ne s'est pas encore effondrée c'est que les Etats-membres de l'Union européenne ont réussi à se coordonner pour débloquer un plan de financement massif à la hauteur des enjeux.

C'est ainsi que, dans ce panorama aux relents d'apocalypse où la crise sanitaire a fini par mettre le feu à l'économie, les marchés financiers ne se sont pas effondrés, sans doute parce que la perspective d'une action financière coordonnée de l'Union européenne a été rapidement mise sur la table.

Axel Champeil, patron de la société financière bordelaise Champeil, dernier acteur national indépendant dans ce secteur d'activité, qui va du conseil en gestion de portefeuille jusqu'à l'introduction en bourse, se montre plutôt optimiste. D'autant que l'époque est favorable aux petites et moyennes valeurs cotées sur le marché boursier, en particulier en Nouvelle-Aquitaine.

"L'ex-région Aquitaine n'était pas la plus dynamique pour les cotations d'entreprises en bourse, contrairement à Poitou-Charentes et au Limousin. Sans parler de l'ex-région Midi-Pyrénées derrière laquelle nous courions. Mais aujourd'hui, avec le retour des investisseurs individuels en bourse et la remontée des liquidités, le marché actions va reprendre de...