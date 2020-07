Des chèques vacances régionaux pour 30.000 foyers néo-aquitains

Les chèques vacances financés par la Région, l'état et les départements, bénéficieront aux foyers dont le quotient familial est compris entre 600 et 900 euros. (Crédits : Agence Appa)

Un dispositif inédit est proposé par la Région Nouvelle-Aquitaine, l'Etat et les départements pour soutenir le tourisme régional cet été, avec des chèques vacances destinés aux familles les plus modestes. La Région a mis 3 M€ d'euros sur la table, et a été suivie par l'état qui a doublé ce budget via l'Agence nationale pour les chèques-vacances. 30.000 foyers, représentant 100.000 habitants de la région, pourraient en bénéficier.