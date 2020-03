Coronavirus : la CCI Bordeaux Gironde lance un numéro unique pour les entreprises en difficultés

La Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux Gironde lance un numéro unique et une enquête en ligne pour identifier et répondre aux difficultés des entreprises. (Crédits : CCI Bordeaux Gironde)

Face à l'ampleur de la pandémie de coronavirus et à ses graves conséquences économiques, la CCI Bordeaux Gironde ouvre un numéro unique et une enquête en ligne pour identifier et répondre aux difficultés immédiates des entreprises girondines.