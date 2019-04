Le chômage en recul significatif au 1er trimestre en Nouvelle-Aquitaine

Le chômage de catégorie A (sans emploi) a connu une baisse très nette au 1er trimestre 2019 en Nouvelle-Aquitaine, avec un recul de -1,4 %, à 284.290 personnes. Pendant ce trimestre le chômage n'a progressé que dans un seul des douze départements de la région, il s'agit du Lot-et-Garonne (Aquitaine), avec une évolution de la courbe à +0,7 %. Les plus fortes baisses touchent six départements néo-aquitains à commencer par la Creuse (Limousin), qui n'est ni le plus peuplé ni le plus riche de la région, loin devant avec une courbe en recul de -3,6 % du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A.

La Creuse est suivie par les Deux-Sèvres (Poitou-Charentes), en baisse de -2,8 %, devant la Vienne (Poitou-Charentes), à -2,3 %, la Corrèze (Limousin), à -2,1 %, la Charente (Poitou-Charentes) et la Dordogne (Aquitaine) à -2 % chacun. Viennent ensuite la Haute-Vienne (Limousin), qui enregistre une baisse de -1,7 %, devant les Pyrénées-Atlantiques (Aquitaine), à -1,5 %. La Charente-Maritime (Poitou-Charentes) fait jeu égal avec la Gironde (Aquitaine), à -1,1 %, devant un autre département aquitain, les Landes, à -0,9 %.

Les activités aéronautiques sont à la hausse en Nouvelle-Aquitaine (sur notre photo Eric Trappier PDG du groupe Dassault avec Florence Parly, ministre des Armées le 14 janvier dernier à l'usine Dassault de Mérignac : crédit photo Agence Appa).

Renversement de tendance chez les seniors

Cette baisse du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A est nettement plus marquée en Nouvelle-Aquitaine qu'en France métropolitaine où la courbe ne recule que de -0,7%. Ecart qui ne se dément pas sur un an puisque pendant cette période le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A diminue de -2,2 % en Nouvelle-Aquitaine contre -1,5 % en France métropolitaine. Par contre le nombre de demandeurs d'emploi des catégories A, B, C (sans emploi ou ayant exercé une activité) enregistre une baisse très légère en Nouvelle-Aquitaine de -0,2 %, à 510.520 personnes au 1er trimestre 2019, contre -0,4 % en France métropolitaine.

Le recul du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A en Nouvelle-Aquitaine a, de façon générale, davantage profité aux hommes (-1,8 %) qu'aux femmes (-1,1 %). Un phénomène qui, en ce 1er trimestre 2019, n'épargne que les seniors. La baisse est ainsi de -1,7 % pour les moins de 25 ans chez les hommes contre -1,3 % pour les femmes. Dans la tranche d'âge des 25-49 ans, le recul des demandeurs d'emploi de catégorie A chez les hommes est de -2 % contre -1,2 % pour les femmes. Une fois n'est pas coutume cette tendance s'inverse chez les 50 ans et plus, avec un recul de -1 % pour les hommes et de -1,4 % pour les femmes.