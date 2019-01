L'emploi intérimaire en repli de -4,6 % en Nouvelle-Aquitaine en novembre 2018

Après un recul de -1,5 % en septembre puis de -4,4 % en octobre, la baisse de l'emploi intérimaire en Nouvelle-Aquitaine s'est encore accentuée au mois de novembre 2018 (-4,6 % par rapport à novembre 2017). Le contraste avec la croissance de +6,3 % enregistrée dans la région au cours du premier semestre 2018 s'est donc confirmé à l'approche des fêtes de fin d'année alors même qu'il s'agit d'une période particulièrement intense dans le commerce et le transport/logistique, deux secteurs fortement pourvoyeurs d'emplois intérimaires. Cependant, le mois de novembre a aussi été marqué par les premiers blocages routiers par les "Gilets jaunes" à compter du 17 novembre, qui ont pu avoir un impact sur l'activité économique notamment en matière de transport et de logistique.

-15,1 % d'intérim dans le secteur des transports

Dans le détail, seuls les services sont restés dynamiques en Nouvelle-Aquitaine (+6,4 %) tandis que le BTP progresse légèrement (+0,7 %). En revanche, l'emploi intérimaire est en repli dans le commerce (-1,5 %) et l'industrie (-7,7 %) et recule même de -15,1 % dans le secteur des transports. D'un point de vue géographique, seules les Landes (+2,1 %) et la Charente (+0,4 %) restent orientées à la hausse tandis que la baisse est généralisée dans les dix autres départements néo-aquitains et atteint jusqu'à -12,4 % en Haute-Vienne et -16 % en Creuse. En Gironde, la contraction de l'emploi intérimaire est de -5,1 %.

Cette tendance au repli est également constatée au niveau national, bien que de manière un peu moins marquée (-3,9 % en novembre 2018 par rapport à novembre 2017). L'intérim y progresse dans les services (+6,5 %), le BTP (+3,3 %) et le commerce (+1,4%) mais recule fortement dans les transports (-7,9 %) et l'industrie (-8,6 %). Seule l'Ile-de-France (+0,2%), l'Auvergne-Rhône-Alpes (+1,2 %) et la Provence-Alpes-Côte-d'Azur (+2,7 %) affichent une croissance.