L'emploi intérimaire a progressé de 6,3 % en Nouvelle-Aquitaine au premier semestre

Au cours du 1er semestre 2018, l'emploi intérimaire a augmenté de +6,7 % au niveau national par rapport à la même période en 2017, selon le baromètre de Prim'emploi, association qui regroupe 80 % des entreprises appartenant à ce secteur d'activité. Cela correspond à la création de 47 000 emplois en équivalent temps plein au cours de ce 1er semestre.

"Comme en 2016 et en 2017, c'est dans le secteur des transports que la croissance de l'emploi intérimaire est la plus soutenue (+14,6 %). Un phénomène encourageant, souvent révélateur d'une situation conjoncturelle qui reste porteuse", commente Prism'emploi.

Les services et l'industrie ont connu une croissance dans la moyenne tandis que le BTP et le commerce ont progressé à un rythme modéré. Sur les six premiers mois de l'année, l'intérim est orienté à la hausse dans toutes les régions françaises qui connaissent cependant des dynamiques assez différentes de l'Occitanie (+2,1 %) à la Bourgogne-Franche-Comté (+12,3 %). La Nouvelle-Aquitaine s'inscrit quasiment dans la tendance nationale avec une progression de +6,3 % des effectifs intérimaires.

Un coup de frein au mois de juillet

Néanmoins, un coup de frein s'est fait ressentir en France au mois de juillet 2018 avec une quasi-stagnation des effectifs intérimaires (+0,3 %) et une diminution dans l'industrie (-2,8 %) et le commerce (-2,9 %). Une tendance encore plus marquée en Nouvelle-Aquitaine qui accuse un repli de -0,9 % en juillet alors que cinq autres régions métropolitaines sont également orientées à la baisse. Au sein de la région, la Charente-Maritime (+3,2 %), les Pyrénées-Atlantiques (+3,9 %) et, surtout, les Landes (+11,2 %) ont enregistré les croissances de l'intérim les plus solides tandis que six autres départements sont en retrait à l'instar de la Gironde (-2,0 %) et de la Creuse qui fait face à une baisse importante (-18,5 %).

Dans la région, ce sont les services (+8,4 %) et, dans une moindre mesure, le BTP (+1,2 %) qui tirent les effectifs à la hausse en juillet. A l'inverse, le commerce (-6,9 %), l'industrie (-2,6 %) et les transports (-1,3 %) sont en repli.