+4,7 % en avril, l'emploi intérimaire reste à la hausse en Nouvelle-Aquitaine

L'emploi intérimaire reste à la hausse en Nouvelle-Aquitaine avec une croissance de +4,7 % en avril 2018 par rapport à avril 2017, selon le dernier baromètre du groupe de recrutement en intérim Prism'emploi. A l'exception des secteurs du commerce (-7,6 %) et des services (-0,6 %), les effectifs intérimaires ont une croissance positive dans la région. Le secteur des transports enregistre la plus forte progression (+17,5 %) suivi par le BTP (+7,1 %) et l'industrie (+5,6 %) - cette dernière regroupant 50 % des effectifs régionaux totaux.

Forte demande d'ouvriers qualifiés

Lorsqu'on se penche sur les évolutions par qualifications, toutes suivent la même dynamique. En Nouvelle-Aquitaine les effectifs augmentent le plus chez les ouvriers qualifiés (+7 %), ensuite chez les cadres et professions intermédiaires (+5,5 %), dans la qualification employés (+4,5 %) et enfin chez les ouvriers non qualifiés (+2,4 %).

L'évolution est très inégale sur le territoire régional. La progression des effectifs intérimaires est la plus forte dans les Landes (+20,5 %), en Dordogne (+12,7 %) et dans la Haute-Vienne (+9,2 %). Parallèlement, la Creuse enregistre une forte baisse de -25,8 % ! Les effectifs régressent aussi légèrement en Corrèze (-2,8 %) et dans la Vienne (-2,1 %).

+7,8 % en France depuis janvier 2018

Le baromètre Prism'emploi permet de résumer les tendances nationales. L'intérim représente une part relativement stable de l'emploi salarié en France entre 2,9% et 3,6%, depuis 2000. Sur les quatre premiers mois de 2018, la hausse de l'emploi intérimaire est de +7,8 %. A l'échelle nationale, la croissance du marché est continue depuis 42 mois. La croissance pour le mois d'avril est de +5 %, ce qui marque une décélération. Si la Nouvelle-Aquitaine connait une forte croissance, elle est nettement inférieure à celle du Centre-Val de Loire (+9,8 %) et de la Bourgogne-Franche-Comté (+11,8 %), comme au mois de mars.