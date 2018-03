Technicien logistique, acheteur et ingénieur qualité : le trio gagnant des salaires du Sud-Ouest

Outre les secteurs traditionnels de l'aéronautique et du spatial, les métiers de la logistique ont le vent en poupe en Nouvelle-Aquitaine et dans le grand Sud-Ouest comme le confirme le baromètre des salaires des cadres 2017 d'Expectra, filiale du groupe Randstad. C'est ainsi le technicien logistique qui affiche la plus forte revalorisation salariale dans la région (+5,5 % ) pour un salaire médian de 31.950 €. Le métier d'acheteur se positionne sur la 3e place du podium avec une progression moyenne de +5,2 % à 25.570 €. Plus largement, c'est la filière de l'ingénierie/industrie qui domine sans partage le top 10 :

"Dans le Sud-Ouest, la vitalité économique ainsi que le développement du commerce en ligne ont permis la croissance des plateformes de logistique", souligne Expectra qui met en avant l'enjeu actuel de ce secteur : "Assurer une gestion optimisée des stocks tout en améliorant le service client, c'est-à-dire le raccourcissement des délais."

Plus largement, dans l'industrie, la rationalisation des coûts et le suivi de la qualité sont aussi des missions recherchées. Les opportunités d'embauche pour les techniciens contrôle qualité sont ainsi en hausse de +28 %. Avec des opportunités qui bondissent de +34 %, le profil de chargé d'affaires est lui aussi très recherché dans la région tout comme le technicien paie (+25 %).

Pour autant, le top 5 des salaires de cadres dans la région reste largement dominé par les métiers de la comptabilité et de la finance :