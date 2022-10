La Nouvelle-Aquitaine veut surfer sur un tourisme vert socialement responsable

Le Comité régional du tourisme (CRT) de Nouvelle-Aquitaine, dont Christelle Chassagne, conseillère régionale, est la présidente, s'est réuni ce lundi 26 septembre, en compagnie notamment de Philippe Nauche, vice-président (PS) du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge du tourisme, de l'économie territoriale et de l'intelligence économique, Jean François Clédel, président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nouvelle-Aquitaine, André Barbé, président de l'Association régionale des grands acteurs du tourisme (Argat), et Michel Durrieu, président de la nouvelle société d'économie mixte locale Croissance Tourisme Nouvelle-Aquitaine.

"Je suis heureux de la présence de Jean-François Clédel. Il est important que nous puissions nous appuyer sur votre réseau régional pour avoir des informations économiques pertinentes sur la réalité du terrain régional. J'aurais quelques mots à dire. En particulier pour souligner la reprise exceptionnelle qu'a enregistré le secteur du tourisme au cours de cette saison estivale 2022 et qui nous ramène au-dessus du niveau de 2019. C'est la première saison sans contraintes sanitaires et pour les professionnels elle a vraiment été positive !", a commencé par recadrer en substance Philippe Nauche.

L'impact psychologique des incendies

Le vice-président de la Région a ensuite adressé un avertissement aux professionnels du tourisme concernant l'évolution des prix, les appelant à rester modérés. Afin que la mixité sociale des vacanciers ne soit pas mise en péril et que l'accessibilité des sites et attractions reste possible pour le plus grand nombre.

"Les métiers du tourisme ont des difficultés à recruter et nous travaillons avec les fédérations professionnelles pour mieux les orienter. Une situation qui oblige à trouver des solutions pour l'hébergement des saisonniers. Quant à la météo de cet été, avec la sécheresse, la canicule, les incendies, il se pourrait qu'elle devienne beaucoup plus courante dans le futur. Les incendies, qui ne nous ont pas épargné, ont eu un impact psychologique, ce qui ne fait que renforcer la nécessité de promouvoir la destination Nouvelle-Aquitaine via le CRT. Avec une campagne de promotion qui va bénéficier de fonds européens. De plus, grâce à la feuille de route Neo Terra nous allons faire de la Nouvelle-Aquitaine une destination en tourisme durable d'ici 2030, ce qui correspond aussi à la demande des visiteurs. C'est dans cette optique que nous avons décidé d'organiser des ateliers avec les professionnels du tourisme", a déroulé Philippe Nauche.

Une explosion des nuitées à +208 % au printemps !

Une stratégie que vient de compléter l'exécutif régional, dont Alain Rousset (PS) est le président, avec la création du fonds d'investissement Croissance Tourisme Nouvelle-Aquitaine, présidé par Michel Durrieu. Comme l'a souligné ce dernier, le partenariat avec le monde économique est important. Analyse à laquelle Jean-François Clédel ne pouvait que souscrire. Le patron de la CCI de Nouvelle-Aquitaine a ainsi rappelé que le tourisme, qui génère 9 % du produit intérieur brut et 5 % de l'emploi régional direct, "est une locomotive économique du pays".

Malgré toutes les difficultés climatiques qui se sont abattues sur la région au cours de cet été 2022, Christelle Charasse a, elle-aussi, souligné que cette saison touristique avait été bonne, pour ne pas dire très bonne. Et même tout à fait exceptionnelle à Bordeaux Métropole. Revenant sur le bilan touristique des huit premiers mois de l'année 2022, de janvier à août, la présidente du CRT souligné en particulier que le nombre des nuitées dans la région avait augmenté de +18 %. Avec un énorme écart pour les vacances de printemps (avril 2022/avril 2021) au cours desquelles le nombre de nuitées sur un an a littéralement explosé de +208 % !

86 % de professionnels satisfaits, dont 91 % sur le littoral

Les professionnels interrogés sont 55 % à avoir dépassé en 2022 la fréquentation qu'ils avaient connue en 2019, tandis que 54 % ont fait mieux qu'en 2021. Au total, la proportion de professionnels du tourisme néo-aquitains satisfaits des huit premiers mois de l'année est de 86 %, dont 91% sur le littoral et 78 % à l'intérieur. Le mois de septembre, qui constitue l'arrière-saison, s'aligne sur une bonne trajectoire, avec 75 % de professionnels satisfaits, dont 78 % sur le littoral et 71 % à l'intérieur.

S'interrogeant sur le tourisme de demain, Christelle Chabasse a observé qu'en plus de faire très attention à leurs portefeuilles, de nombreux touristes ont adopté de nouveaux comportements écologiquement responsables, qui ont déjà commencés à se diffuser. Autrement-dit un tourisme durable, écologique et socialement responsable commence à s'imposer dans le monde ensoleillé des vacances.

L'irrésistible ascension des vacances vertes

Une évolution vers des vacances d'un vert écolo, dont on pourrait dire qu'elle avait été anticipée, avec le Schéma régional de développement du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, lui-même couplé avec Neo Terra, la feuille de route des transformations écologique et énergétique de la Région.

"C'est notre région qui détient le plus grand nombre d'indications géographiques protégées (IGP), ce qui est attractif en particulier dans une optique locavore. La Nouvelle-Aquitaine dispose des plus grands espaces en France, qu'il s'agisse des littoraux ou des paysages de l'intérieur. C'est sans doute aussi ce qui fait -à l'évidence- de notre région une destination naturelle", a insisté Christelle Chassagne.

Avant de préciser que la levée des contraintes sanitaires aux Etats-Unis était de bon augure même si la fréquentation américaine n'est pas encore revenue à son meilleur niveau.

Vacances sans voiture : deux tests dans la région

Le patron de la CCI de Nouvelle-Aquitaine, dont les treize chambres consulaires territoriales sont associées depuis trois ans aux travaux du CRT, notamment par le biais d'enquêtes flash, a confirmé le fort rebond du chiffre d'affaires des entreprises du secteur touristiques, tout comme la montée en force de la préoccupation du développement durable, chez les touristes comme pour les professionnels. Sans nier les difficultés du moment, en particulier dans le domaine des recrutements.

"Il manque de candidats et ceux qui répondent positivement ont des difficultés à se loger. Cela affecte les fonctions de productions et les fonctions opérationnelles. Ces problèmes sont particulièrement aigus sur le littoral, avec des difficultés de logement qui pourraient contrarier le développement économique. A six mois, le chiffre d'affaires des professionnels est stable et il faudra faire très attention à l'évolution des prix de vente, se montrer prudent", a confirmé Jean-François Clédel.

Pour mieux répondre aux nouvelles attentes des touristes en matière de développement durable, le CRT s'est allié à l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise écologique) pour proposer par exemple des séjours sans voiture, dans lesquels les déplacements jusqu'aux lieux de vacance se font en transports en commun, en particulier en train et en car. En phase de conception sur 2022-2023, cette innovation sera testée à partir de 2023. Avant de connaître une extension régionale d'ici 2024. Une option qui va se déployer graduellement. Avec tout d'abord deux destinations test : Bordeaux-Gironde et Pays basque. En formats 3 jours/2 nuits et semaine. Séjours sur le littoral, week-ends vélo ou sportif, les premières offres sont appelées à se développer.

En plus des dispositifs dont elle s'est déjà dotée, la Région Nouvelle-Aquitaine va pouvoir bénéficier de 1,4 million d'euros d'aide issu des 10 millions d'euros que va débloquer l'Etat au titre des 13 CRT que compte la France.

