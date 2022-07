Locations Airbnb : la conciergerie GuestReady se renforce en Nouvelle-Aquitaine

"Derrière la région parisienne, la Nouvelle-Aquitaine est la région dans laquelle nous investissons le plus avec Paca [Provence-Alpes-Côte-d'Azur", assure Raphaël Oren, directeur général de GuestReady qui gère l'annonce, les invités, et l'immobilier dans le cadre de locations meublées touristiques de courte et moyenne durée. L'entreprise spécialiste de la conciergerie Airbnb dispose désormais de trois zones de couverture dans la région : Bordeaux et Biarritz où des équipes sont implantées depuis 2016 et, depuis peu, La Rochelle.

GuestReady vient en effet de faire l'acquisition de la conciergerie rochelaise Gaïa BNB fondée il y a quatre ans et qui gère déjà plus de 80 propriétés selon le même modèle que GuestReady. "Nous avons mis en place une commission sur les revenus générés, soit en moyenne de 20 %, auxquels s'ajoutent les frais de ménage payés par le voyageur", précise Raphaël Oren. "Gaïa BNB utilisait d'ailleurs le logiciel interne de gestion que nous avons développé chez GuestReady, qui est connecté aux plateformes de réservation et désormais commercialisé en marque blanche. Donc il n'y aura pas de bouleversement. Par ailleurs, vis-à-vis des propriétaires, il y aura une vraie continuité", insiste Raphaël Oren.

"Notre stratégie de développement passe par de la croissance organique et nous travaillons beaucoup là-dessus. C'est ainsi qu'ont été lancés Bordeaux et le Pays basque avec deux salariés de GuestReady présents par ville, chacune d'elle gérant 80 propriétés. Mais nous visons aussi des opérations de croissance externe dans un marché composé de conciergeries locales qui gèrent entre 20 et 100 propriétés ce qui demande de l'organisation et de la main d'œuvre. Dans le cas de La Rochelle, nous entrons dans une zone avec beaucoup de potentiel avec un acteur local qui connait déjà le marché. Quand à nous, nous arrivons avec notre force de frappe, des process optimisés", témoigne Raphaël Oren.

Elargir les implantations

Dans tous les cas, l'ambition est de faire grandir ces hubs, l'objectif étant de couvrir des cercles d'une petite centaine de kilomètres en fonction des villes. Du côté de La Rochelle, l'objectif est de doubler le nombre de propriétés gérées tout en élargissant la zone à l'île de Ré, l'île d'Oléron et la côte Atlantique. Du côté de Bordeaux, l'équipe a commencé à couvrir le Bassin d'Arcachon tandis que Biarritz s'intéresse aussi à Bayonne et Saint-Jean-de-Luz. Un gestionnaire de relations avec les propriétaires est ainsi recrutée à Bordeaux et une personne en charge des opérations attendue à la Rochelle.

A l'échelle nationale, au-delà de la Nouvelle-Aquitaine, GuestReady entend couvrir 20 zones d'ici à la fin de l'année. "Il en reste cinq", explique-t-il. L'entreprise qui ne dévoile pas son chiffre d'affaires annonce avoir généré 100 millions d'euros de revenus pour les propriétaires depuis 2017.

