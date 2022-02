Les canaux de Venise dans les Bassins de lumières de la base sous-marine

Une balade dans Venise, à quelques arrêts de bus du centre-ville de Bordeaux. Les Bassins de lumières, centre d'art numérique de 13.000m² accueilli dans la base sous-marine de Bordeaux depuis juin 2020, inaugurent ce 11 février la toute nouvelle exposition "Venise, la Sérénissime".

Une démonstration d'art avec les chefs d'œuvres du Tintoret, Véronèse, Bellini et Turner notamment qui immergent le public dans plusieurs facettes successives de la cité des Doges. L'expérience donne à voir un voyage dans le temps, ce que n'offre plus aujourd'hui les traditionnels circuits touristiques de la ville.

"Ce n'est pas un reportage ni une chronologie", a présenté Gianfranco Ianuzzi, directeur artistique des expositions de Culturespaces. "Je voulais montrer la splendeur de Venise dans sa période la plus faste. Aujourd'hui, la ville est figée."

L'exposition sur Venise dure jusqu'au 2 janvier 2023 (crédits : Culturespaces _ Cutback)

La base sous-marine est d'autant plus adaptée à accueillir Venise que ses bassins se confondent avec les canaux de l'Italienne. C'est le fil rouge qui demeure au travers de la balade dans une ville à flots d'abord grouillante et festive avec ses célébrations, puis immortelle par son architecture monumentale. Immersions et contrastes réussis également entre le pouvoir luxueux symbolisé par les Doges maîtres de la cité et, à l'opposé, les guerres successives.

Nouveaux actionnaires

C'est aussi l'occasion de croiser, par des détours photographiques, quelques stars de cinéma parmi lesquelles Jean-Paul Belmondo, Catherine Deneuve ou Sean Connery. L'expérience est réussie pour qui découvre ou revoit Venise. Le public est saisi visuellement par les enchaînements, mais pas toujours émotionnellement. L'art numérique le peut-il vraiment, sans proposer l'expérience physique, brute avec l'œuvre ? Pour la directrice Culture et Expositions de Culturespaces, ces manifestations ouvrent un peu plus l'art au grand public. "C'est un lieu de partage de la culture. L'outil numérique permet de s'adresser au plus grand nombre", a mobilisé Ana Debenedetti.

Un discours auquel les nouveaux actionnaires de Culturespaces se sont montrés sensibles. La société a en effet changé de mains en janvier 2022. Jusqu'ici détenue à 86 % par Engie, l'entreprise a annoncé le rachat par Idi et Chevrillon. Bruno Monnier, président-fondateur de Culturespaces, reste actionnaire des parts restantes.

Le groupe, gestionnaire de plusieurs sites culturels d'art physique et numérique en France (Atelier des Lumières, théâtre antique d'Orange...) semble pouvoir se projeter sur des perspectives sereines. Après 587.000 visiteurs aux Bassins de lumières pour l'exposition 2021, les responsables ne s'avancent pas. "On n'a pas de prévisions de fréquentation car on veut rester très prudents au vu des conditions sanitaires", explique Humbert Vuatrion, directeur du site. Mais, malgré la pandémie, le pari est réussi puisque le gestionnaire tablait sur 400.000 annuels lors de l'ouverture il y a bientôt deux ans.

Après un an de préparation, les programmes "Venise, la Sérénissime" d'une trentaine de minutes, et "Sorolla, promenades en bord de mer" d'une dizaine de minutes, sont à découvrir aux Bassins de lumières jusqu'au 2 janvier 2023.