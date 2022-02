Le rallye des pépites revient à Bordeaux le 2 avril

C'est le retour du jeu de piste grandeur nature des entreprises du territoire. Après deux éditions en vidéo, l'événement bordelais est de retour sur le terrain le samedi 2 avril 2022 pour une huitième édition. Au programme : découverte d'entreprises locales, de leurs métiers et de leurs engagements, notamment autour des questions d'insertion professionnelle et de la place des femmes.

Durant toute la journée, de 8h à 19h, les participants, répartis en équipes de quatre, rencontreront chacun six entreprises. Ces dernières auront 30 minutes pour présenter leurs missions et échanger avec les concurrents, auxquels elles attribueront un score. Une remise des prix aura lieu le soir, au village de départ et d'arrivée situé à Talence

Contraintes sanitaires obligent, le nombre maximal de participants est fixé à 432 personnes, soit 108 équipes. Les participants pourront découvrir les 18 entreprises sélectionnées à travers trois parcours différents sur la métropole de Bordeaux, à accomplir en voiture ou à vélo. Familles, simples curieux, collègues de travail ou étudiants, tous les profils sont attendus pour participer à l'événement.

Plafond de verre

"Nous avons vu dès le début que l'événement est intéressant pour agir sur l'insertion professionnelle. Les circuits permettent une approche simplifiée des entreprises. Beaucoup d'associations viennent d'office avec leurs demandeurs d'emploi", explique Ethel Le Bobinnec, présidente et fondatrice du rallye des pépites.

C'est aussi la question de la place des femmes dans l'entreprise qui retient particulièrement l'attention des organisatrices. "Il y a beaucoup d'inégalités en entreprise, le plafond de verre existe encore pour les femmes. Leur montrer, par l'exemple que certaines peuvent créer leur affaire, est motivant", argumente Clara Maumont, directrice générale.

Parmi les entreprises pépites cette année figurent le groupe La Poste, Clairsienne, les banques Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes et Crédit mutuel du sud-ouest, Véolia et des commerçants ou petites entreprises locales. Pour les participants au rallye, le prix d'inscription est fixé à 96 euros pour une équipe de quatre.

Pour financer l'événement, les organisatrices, à la tête d'une structure de six salariés, ne s'appuient pas sur cette billetterie mais plutôt sur les participations des entreprises. Au total, le coût du rallye des pépites est estimé entre 50.000 et 70.000 euros par ses responsables. Un format déjà déployé dans d'autres villes de la région, notamment à Pau, Limoges et Poitiers. Et qui a vocation à s'étendre dans des villes grandes et moyennes du territoire national. Une nouvelle édition sera lancée dans une ville du nord de la France prochainement.