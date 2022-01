300 millions d'euros pour booster le Futuroscope à grande vitesse

Le parc du Futuroscope, tout près de Poitiers, a décidé de négocier sa sortie de crise Covid-19 sur les chapeaux de roue avec un investissement de 300 millions d'euros programmé sur dix ans, dont 75 %, soit 225 millions d'euros, à réaliser avant 2025 ! Ceci dans le cadre du programme "Vision 2025". Avec 1,9 million de visiteurs payants, le Futuroscope, dont Rodolphe Bouin est le président du directoire, occupait en 2019 comme les années précédentes et sans doute l'an dernier la place d'attraction touristique la plus visitée de Nouvelle-Aquitaine.

"Cet investissement de 300 millions d'euros a été décidé il y a 18 mois par les actionnaires du Futuroscope, qui sont la Compagnies des Alpes (80 % du capital -Ndlr), le Département de la Vienne (18,5 % du capital -Ndlr) et la Caisse des dépôts et consignations. Ce qui fait de 2022 l'année du lancement de ce programme d'investissement", a cadré Rodolphe Bouin ce jeudi 27 janvier lors de la conférence de presse de rentrée du parc d'attractions.

Objectif : faire gagner au Futuroscope 650.000 visiteurs supplémentaires (sur une base de 1,1 million en 2021) et 75 % de chiffre d'affaires en plus, soit un bond de +47,2 millions d'euros (à partir des 63 millions d'euros de chiffre d'affaires 2021) d'ici 2025 ! Ce qui va provoquer une hausse de l'effectif en contrat à durée déterminée de 360 aujourd'hui à 430 d'ici 2025.

"Chasseur de tornades", l'attraction à 21 millions d'euros...

Un vrai défi d'autant que les menaces pandémiques continuent à peser et que la phase la plus aigüe de la crise a laissé des traces, le Futuroscope a ainsi perdu jusqu'à 12 millions d'euros de résultat net en 2020, contre un bénéfice net de +6 millions d'euros en 2019. Autant d'éléments de contexte qui expliquent l'importance des moyens financiers mis en jeu pour relancer le plus vite possible l'activité du premier site touristique marchand de Nouvelle-Aquitaine (1).

C'est ainsi que le Futuroscope, qui va rouvrir ses portes le 5 février prochain, au début des vacances scolaires d'hiver, va enchainer dès le printemps avec une nouvelle attraction au format hollywoodien : "Chasseurs de tornades". Un blockbuster potentiel qui représente un investissement de 21 millions d'euros. Installés sur un plateau circulaire et mobile, 120 spectateurs seront invités à suivre les aventures d'intrépides chasseurs de tornades, jusqu'à se retrouver à l'intérieur de l'un de ces furieux phénomènes météos. Grâce à une immersion complète assurée par un écran circulaire de 17 mètres de diamètre, représentant une surface de 500 m2 d'ampoules leds.

"C'est le plus grand écran d'Europe !" commente Rodolphe Bouin.

... Et "Station Cosmos" à 14 millions d'euros

Non content de ça, le Futuroscope va également voir au printemps un nouvel hôtel thématique, baptisé "Station Cosmos" -reproduisant l'intérieur d'un vaisseau spatial proche de ceux de la série « Cosmos 1999 »-, au niveau de l'entrée du parc, moyennant 14 millions d'euros. Ce nouvel hôtel de 76 chambres, qui vise un classement quatre étoiles, va prendre sa place dans la couronne hôtelière qui enserre déjà littéralement le Futuroscope et déploie la bagatelle de 1.500 chambres, avec des enseignes comme Novotel, Campanile, Kyriad ou Plaza. Qui sont autant de partenaires souligne le patron du Futuroscope.

Troisième nouveauté attendue pour ce printemps : le restaurant "Space Loop", accolé à la Station Cosmos, et où les repas commandés par écran seront acheminés aux tables après avoir suivi un parcours acrobatique automatisé avec des loopings.

"Nous mettons quatre millions d'euros dans ce restaurant. Nous n'avons jamais autant investi dans un restaurant !", se félicite le président du directoire.

Restauration : l'attraction la plus profitable du parc

Il faut dire que la restauration génère le tiers du chiffre d'affaires du parc d'attraction, soit environ 35 millions d'euros sur une base globale de 105 millions d'euros : ce qui en fait l'attraction la plus profitable du Futuroscope.

Cerise sur le gâteau : ce coup de boost du parc d'attraction picto-charentais pour 2022 ne s'arrête pas là puisqu'en plus du programme d'investissement à 300 millions d'euros et de l'arrivée de la Station Cosmos, une nouvelle pièce maîtresse va venir s'installer elle aussi à proximité immédiate du parc d'attraction : l'Aréna Futuroscope ! Une salle de spectacle de 6.000 places représentant un investissement de 50 millions d'euros porté par le Département de la Vienne.

"L'Aréna aura sa propre programmation mais nous y interviendrons aussi en synergie. C'est ainsi que nous avons sélectionné pour l'Aréna le spectacle de clowns le plus joué au monde, le Slava's snowshow",indique le président du directoire.

Dans tous les cas, cette année 2022 semble se présenter sous les meilleurs auspices pour le Futuroscope.

(1) Les puristes veulent croire que c'est la dune du Pilat, sur le bassin d'Arcachon, qui est en tête du classement touristique régional global avec 2 millions de personnes par an. Mais l'accès à la dune n'est pas payant, ce qui rend cette évaluation incertaine.

