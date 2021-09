Hors des grandes villes, le tourisme a bien résisté en Nouvelle-Aquitaine cet été

Philippe Nauche, vice-président (PS) du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge de l'économie territoriale, du tourisme et de l'intelligence économique, a présenté ce mardi 21 septembre, en compagnie de Christelle Chassagne, conseillère régionale des Deux-Sèvres, administratrice du Comité régional du tourisme (CRT), le bilan touristique de cet été à l'échelle régionale.

Lire aussi 3 mnTourisme : RMD Technologies veut générer de la croissance par l'intelligence économique

Réussir la transition vers le tourisme durable, lutter pour un développement équilibré du territoire, puisque la Nouvelle-Aquitaine n'est pas homogène, ou encore soutenir les familles qui en ont le plus besoin à partir en vacances : des thèmes clés mis en avant par Philippe Nauche lors de son intervention. Si le bilan estival jusqu'à août n'a pas été vécu comme une réussite par les professionnels du tourisme, en particulier les hôtels-restaurants, à Bordeaux Métropole, l'étude du CRT confirme que ce malaise n'a touché que les grandes villes de la région.

Des professionnels néo-aquitains plutôt satisfaits

Les professionnels des autres destinations touristiques, sur le littoral ou à l'intérieur, se disent à 91 % satisfaits de la fréquentation au mois d'août. Le « Passe sanitaire » n'aurait eu que peu d'effet négatif sur ces destinations et même la météo, plutôt médiocre en juillet et début août, n'aurait que pénalisé relativement les activités de sports et loisirs. Plus de 50 % des professionnels restent toutefois inquiets et demandent un maintien ciblé des aides de l'Etat.

Lire aussi 5 mnTourisme : un été 2021 asthénique à Bordeaux Métropole sous influence du Covid-19

L'étude confirme également l'intensité des problèmes de recrutements dans les métiers de l'hôtellerie-restauration, en particulier avec la question de l'accueil des travailleurs saisonniers, qui reste l'un des enjeux majeurs. Par défaut la dernière saison touristique d'avant le Covid-19, soit 2019, fait office de référence. Pour faire bref, cette année-là la Nouvelle-Aquitaine a accueilli 30 millions de visiteurs, dont 4 millions d'étrangers.

35.000 emplois dans le tourisme menacés en 2020

La Région occupait ainsi le second rang national dans le tourisme, avec 140.000 emplois salariés (5 % de l'emploi régional total), qui avaient généré pour 18 milliards d'euros de recettes en consommation touristique, dont 12,3 milliards d'euros de recettes directes. La pandémie de Covid-19 a presque fait table rase de ces chiffres en 2020, provoquant une perte de consommation de 5,3 milliards d'euros et menaçant de destruction 25 % de l'effectif régional, soit 35.000 emplois !

De quoi générer un choc psychologique sur une partie au moins des salariés souvent jeunes de l'hôtellerie-restauration, un secteur d'activité par ailleurs très exigeant. Tous métiers confondus, les professionnels du tourisme en Nouvelle-Aquitaine se félicitent de la fréquentation des Français dans la région, à 72 % en juillet et 91 % en août. L'étude du CRT souligne que « tous les types d'hébergements ont de bons résultats » et qu'ils sont 53 % à avoir dépassé les niveaux de juillet-août 2020.

Lire aussi 3 mnA la Rochelle, Lekko veut accélérer le tourisme durable et booster l'économie locale

L'année touristique 2021 n'est pas encore terminée. Avec l'automne de grandes manifestations professionnelles qui devaient se tenir en 2020, en particulier à Bordeaux, comme le 81e congrès (national) HLM, ouvriront finalement leurs portes. Si les professionnels néo-aquitains du tourisme ne se montrent pas très rassurés pour cette deuxième partie de l'année, il n'est pas encore dit qu'elle sera plus mauvaise que le celle du premier semestre.