Jean-Marc Dumontet : « Le 19 mai je ne vais rien gagner mais j'ai décidé d'ouvrir mes théâtres »

LA TRIBUNE - Une nouvelle phase de déconfinement démarre ce mercredi 19 mai, avec couvre-feu à 21 heures et réouverture partielle des salles de théâtre, ce qui est loin d'être idéal : qu'allez-vous faire ?

JEAN-MARC DUMONTET - Depuis 14 mois nous connaissons un arrêt quasi-total de nos activités. C'était triste de voir tous nos lieux à l'arrêt. L'ouverture du 19 mai nous réjouit même si dans notre métier nous avons de très longs délais de commercialisation, qui se comptent en semaines, pour lancer la promotion et la communication. Le 19 mai je ne vais rien gagner mais j'ai décidé d'ouvrir mes six théâtres parisiens. Ce sera un acte symbolique. Même si je perds de l'argent tant pis, ce n'est pas grave. J'ouvre. Il n'y aura pas de véritable rentrée théâtrale avant septembre et d'ici là il faut faire de la publicité, communiquer... réamorcer.

Quel a été l'impact du Covid-19 sur votre activité en 2020 ?

Je possède aujourd'hui six théâtres, avec Bobino, le Théâtre Antoine, le Point Virgule, le Grand Point Virgule, le Théâtre Libre, le Sentier des Halles, ces théâtres développent un total de 3 660 places . Hors Covid, je vends chaque année 750.000 billets. Les activités de JMD Production génèrent entre 40 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Avec la pandémie de Covid-19 mes activités ont chuté de près de 95 %. Mais j'ai de la chance quelque chose m'a beaucoup aidé, comme beaucoup d'entreprises, le chômage partiel. Mais dès le début je n'y ai pas recouru massivement.

Mon obsession c'était de préparer le rebond, c'est pourquoi j'ai maintenu une partie de mes équipes. Nous nous sommes mobilisés, personne n'a été mis au chômage partiel au cours du premier confinement au sein de ma boite de production. Malheureusement la rentrée de septembre 2020 a avorté et nous avons dû passer par le chômage partiel. Comme je vous l'ai dit, je suis obsédé par le rebond. C'est pourquoi les 19 et 20 mai nous allons réenclencher l'activité pour envoyer des signaux. Parce que pendant le confinement nous avons créé des spectacles, nous avons répété, nous avons travaillé.

Côté production j'ai 25 salariés. Quand nous sommes en tournée nous éditons 300 à 400 fiches de paie par mois. Soit environ 150 à 180 fiches liées à mon activité théâtrale à Paris, et 100 à 200 pour les tournées : entre les acteurs et les équipes techniques. Pour "Le Misanthrope", avec Lambert Wilson, la tournée c'est 12 personnes sur scène et 10 en technique. Les spectacles plus légers, comme les "one man show", c'est déjà 4 ou 5 personnes.

Jean-Marc Dumontet (crédits : JMD Prod).

Les Français sont sevrés de sorties et de spectacles depuis plus d'un an prévoyez-vous, comme certains le pronostiquent, une reprise brutale ?

Je pense plutôt qu'elle va être progressive. Nous nous sommes retroussés les manches, sans le Covid nous tournerions à plein régime. J'ai la chance d'avoir des ressources et JMD Production s'appuie sur des assises solides.

Lire aussi : « L'épargne de précaution devrait profiter à l'hôtellerie et au tourisme dès cet été »

Vous êtes producteur mais vous travaillez depuis longtemps avec certains humoristes ou comédiens, avez-vous aussi une activité d'agent d'artistes ?

Non nous n'avons pas ce type d'activité, qui est dissocié de la production. C'est pourtant vrai de façon indirecte, je travaille sur la notoriété des artistes. Disons que nous sommes des facilitateurs. Je travaille avec Canteloup depuis 22 ans et je le produis à la télévision (« C'est Canteloup »/TF1 -Ndlr), dans une émission qui fait travailler quinze personnes. Je produis Alex Lutz (« Le plateau télé de Catherine et Liliane » avec aussi Bruno Sanchez-Ndlr) sur Canal + ou encore Fary, le numéro un du stand up en France, dont Netflix nous a acheté les dernières représentations.

Vous êtes effectivement présent à la télévision et désormais sur les plateformes et réseaux sociaux mais aussi au théâtre. Comment organisez-vous vos activités ?

J'ai deux pôles : humour et théâtre, avec un contenu plus sociétal. Il y a beaucoup de spectacles engagés, au sens politique du terme, sur la Commune par exemple cette année. Nous avons monté Paroles citoyennes, notre 4e édition en streaming sur Facebook et cela a très bien fonctionné .

Vous êtes un libéral convaincu : de quelle façon se manifeste selon vous la rationalité économique dans l'activité théâtrale ?

Quand je fais du théâtre, je fais du théâtre, pas de l'idéologie.... Le théâtre c'est une économie de l'offre qui impose d'avoir l'obsession d'imaginer, de proposer des spectacles de grande qualité. Il faut qu'il y ait une urgence pour le public de venir. Ce que j'essaie de faire c'est de satisfaire à cette exigence, et je pense que j'y arrive.

Par exemple quand je monte un spectacle sur la Commune, avec Andrea Bescond et Lambert Wilson, ou que je mets sur scène Annick Cojean, pour l'adaptation de « Je ne serais pas arrivée là si... », mise en scène de ses chroniques du même nom publiées dans Le Monde, autour de six destins magnifiques de femmes, dont Christiane Taubira , Gisèle Halimi ou Virginie Despentes, j'ai le sentiment d'offrir des moments privilégiés. Quand les gens viennent dans mes théâtres, je veux qu'il se passe quelque chose, je veux qu'ils soient émus, détendus, heureux, surpris... qu'il y ait un déclic.

Vous êtes producteur mais votre influence semble aller bien au-delà. Quand Thierry Lhermitte a commencé à travailler sur l'adaptation de « Fleurs de soleil », de Simon Wiesenthal, le célèbre chasseur de nazis, il n'a pas caché qu'il avait tout de suite pensé à vous...

Que Thierry Lhermitte ait pensé à moi pour défendre ce grand texte autour du magnifique thème du pardon, c'est une vraie fierté. Nous avons beaucoup travaillé sur cette adaptation de « Fleurs de soleil », c'est tellement agréable de s'investir à fond dans ce que l'on entreprend. Pour monter le spectacle sur la Commune, nous avons demandé à des étudiants de Sciences Po d'aller chercher des éléments historiques, puis nous avons confié l'écriture de la pièce à un auteur.

Avant d'entamer un travail de relecture et d'amélioration. Quand Alex Lutz a fait ses quatorze dates à l'Olympia, j'étais dans la salle tous les soirs. Pour l'adaptation de l'enquête des journalistes du Monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme, « Un président ne devrait pas dire ça », nous en sommes à la Version 11 et j'espère ardemment monter ce spectacle sur les enjeux de pouvoir.

Vous êtes Bordelais et vous êtes également très proche du président Emmanuel Macron, qui a pensé à vous pour les municipales à Bordeaux en 2020. Vous avez refusé, pourquoi ?

Oui Emmanuel Macron m'a parlé de Bordeaux. Mais entre quelqu'un qui vous demande si vous êtes intéressé et quelqu'un qui vous demande d'être candidat ce n'est pas la même chose. Emmanuel Macron ne m'a pas demandé d'être candidat. Mais ce n'était pas le moment. Et ne me demandez pas si j'y pense. Il y a parfois des moments dans la vie où l'on ne peut pas extrapoler en toute bonne foi. La ville doit poursuivre son formidable déploiement, souhaitons que la nouvelle municipalité s'y emploie vraiment.

Certains médias vous ont parfois comparé à un ministre de la Culture bis, qu'en pensez-vous ?

J'ai eu la chance d'être aux côtés d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Cela ne m'octroie pas un rôle de conseiller auprès de lui. Ce qui ne m'empêche pas de le soutenir et d'apprécier le sang-froid, le courage, la volonté, la capacité à prendre des décisions fortes, parfois à contre-courant, en particulier pendant la crise sanitaire. Si vous échangez en privé avec le président de la République, ce n'est pas pour en parler derrière ni vous arroger des prérogatives quelconques.

Vous l'avez dit, vous aimez aller dans les salles voir les spectacles que vous avez monté : à quelle fréquence ?

Je vais à 200 spectacles par an. Et c'est une grande chance.

Lire aussi : A Bordeaux, les Bassins de Lumières impressionnent avec la mer Méditerranée

///////////////

Jean-Marc Dumontet a repris le magazine économique régional Objectif Aquitaine au milieu des années 1990 avant de le revendre au quotidien régional "Sud Ouest". Le titre a ensuite été repris par Alain Ribet puis Jean-Christophe Tortora, qui en a fait le bureau de "La Tribune" à Bordeaux.